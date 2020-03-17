張國榮死因「被釐清」？　北京衛視稱哥哥自殺2000年早有先兆

今年的4月1日將是哥哥張國榮逝世17周年，每年哥哥的樂迷也會以不同形式去懷念這一代巨星。不過北京衛視近日在Youtube上傳了一段節目影片，更登上了香港區的發燒影片排行，以「張國榮死因終於被查明，原來我們被騙了14年？遺書中另含蹊蹺？揭秘張國榮的死亡之謎」為題，這段影片其實是北京衛視的講述類紀錄片節目《檔案》，實際上哥哥已逝世近17年，故此這影片應該是舊節目重新上架，不過以哥哥死因作賣點，卻引來不少樂迷不滿。

近日北京衛視Youtube官方頻道上架節目，自稱拆解張國榮死亡之謎，結果卻是將資料東拼西湊，令不少粉絲大感不滿。 (影片擷圖)

節目主持指出，哥哥向來不喜歡將唐鶴德先生稱作「唐唐」，並質疑這封遺書的真實性。 (網絡圖片) 節目當中提到，哥哥張國榮2003年自殺，其實在2000年時早有先兆，更試圖以不少細節及證據加強說服力，亦強調哥哥自殺與情傷無關。節目憶述哥哥自殺當日，現場遺下了一部手機、一個錢包、一個打火機、一張天星碼頭的停車証、一個綠色口罩以及一封簡短的遺書。不過節目又提到，網絡上曾出現過兩封遺書，一封表示自己一生沒做過壞事，而另一封則提到哥哥認識了另一位二十多歲的青年，令他陷入感情困擾，節目認為兩封遺書中應該有一封是假的，但兩封也不約而同地提到哥哥張國榮的生前摯愛唐鶴德先生。不過由於哥哥的遺書中是以唐唐來形容唐鶴德先生，故此節目認為這封遺書有造假之嫌，因為哥哥曾公開表示並不喜歡唐唐這稱呼，而且亦只會稱他為唐先生。

說了這麼久，回到正題，到底為何節目又會說哥哥自殺早於2000年有先兆？回溯到2000年7月哥哥在紅館舉行《張國榮世界巡迴熱情演唱會》，這個演唱會是由哥哥親自擔任藝術總監，更請來了法國知名時裝設計師Jean Paul Gaultier為他設計形象，當中出現了非常經典的哥哥長髮Look，可惜前衛形象卻不得要領，節目表示當時因媒體的抨擊令哥哥深受打擊，為他的演藝生涯加上了另一層沉重包袱。節目又這樣為哥哥的逝世作結：「少兒時代親情的缺失、20多年的坎坷星途、感情生活不被接受、輿論的巨大壓力，加上他追求完美的個性，令他不堪重負。」

節目中又提到，哥哥的經典長髮Look曾為他帶來不少壓力。 (網絡圖片)

這集節目在Youtube上架後，當然獲得大量的觀看次數，不過亦有大量粉絲鬧爆節目借哥哥的死來炒作，一邊將這件憾事歸咎在傳媒身上，另一邊又做著同樣的事情。他們紛紛留言：「不要再炒作，請尊重已故的人」、「北京衛視請不要消費逝者」、「不要侮辱經典傳奇」。畢竟哥哥亦離我們而去已17年，亦無法探究他的真正死因，倒不如記住他生前的輝煌事蹟，紀念他帶給粉絲的美好一面，才是對他的最大尊重。

早前有粉絲為悼念哥哥，帶著他生前的相片走訪各個足跡，與大家分享張國榮的當年今日。