【梨泰院Class】5首劇集OST細說世路勵志故　其中一首ARMY必聽

近期大熱的勵志復仇韓劇《梨泰院CLASS》（이태원 클라쓰）上周播出大結局，除了劇情吸引，不少觀眾都對劇中配樂大感興趣，更希望官方推出原聲帶（OST）大碟作收藏，透過歌聲回味男主角朴世路的熱血。以下精選5首《梨泰院CLASS》的OST，Fans們值得一聽再聽！

Gaho - Beginning

眾多OST當中，不得不提劇最常出現的歌曲《Beginning》（시작）。主唱Gaho本來以Urban曲風見稱，不過在演繹此曲時卻改以Pop Rock風格呈現，正好表達主角面對社會上各種不合理時的堅持及熱情。由於《Beginning》在劇集中出現次數多，不但被觀眾稱為「世路之歌」，其熱門程度亦隨劇集進度升溫，在韓國音源榜的排名亦在結局篇前夕從812名躍至龍頭寶座。

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金泰亨 - Sweet night

同樣受歡迎的還有防彈少年團（BTS）成員V金泰亨演繹的《Sweet Night》。V與飾演主角的朴敘俊曾在另一電視劇《花郎》結緣，因此決定透過歌曲參與好友主演的劇集。歌曲以全英文製作，以劇中經歷各種辛酸的主角世路為對象，透過歌曲向樂迷帶出安慰感。

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另外三首歌主唱都出身自韓國樂隊競賽節目《SUPER BAND》。節目透過不同關卡挑選擅長演奏及創作的音樂人，繼而打造一對超級樂隊。因此接下來推介的歌曲都是以搖滾風格描述主人翁的故事。

入嚟睇下仲有邊3首歌一定要聽，其中一首出自美國唱作人！（按圖放大）（資料圖片）