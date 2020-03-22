素人蛻變成歌手必備的5個技能　要贏在起跑線唔單止唱歌好聽！

相信各位喜愛音樂、喜愛聽歌的朋友都曾經幻想自己有日成為歌手，但在茫茫人海要脫穎而出絕非單憑一句「我想做歌手就可以」，有一些基本能力如果你能掌握，絕對比大部份人有優勢，可說是「贏在起跑線」。到底要成為歌手有甚麼必備能力？台灣歌唱教學頻道「SV科學歌唱」為你歸納出5點，分別是：演唱能力、樂器演奏能力、創作能力、後期製作能力及社群力。

周杰倫是華語唱作天王，相信大家都會認同。(資料圖片)

1.演唱能力

演唱能力不難理解，就是要檢視自己有多唱得，影片將不同歌唱比賽當成打機或者球賽聯盟一樣。最高等級是Bruno Mars、Ariana Grande等國際大神，其次是《我是歌手》這類最大型的歌唱比賽節目，再者就是規模較小的比賽，如：《聲林之王》、《超級偶像》等，再數下去就是校園歌唱比賽，最後就是唱K被人讚的程度。大家可以從以上的等級去檢視自己的能力。

本地及華語樂壇中，不乏能唱能作的音樂人，你最愛又是哪一個？(按圖放大)

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2.樂器演奏能力

為甚麼唱歌要懂樂器，最簡單的原因就是你可以隨心所欲地表演。大家看節目或去演唱會都見到，一大班樂手在背後支撐著歌手，所有編曲都已經事前排練好，在台上只要照辦煮碗就可以了。不過，若果你能夠自如地自彈自唱，歌唱的節奏、起伏、風格都掌握在你手中，想點玩就點玩，你還可以即興改編，展示自己的價值。而且懂得樂器對創作、編曲都有幫助。

陳綺貞自彈自唱的形象深入民心，大大小小的場地她亦能輕鬆駕馭。(資料圖片)

3.創作能力

顧名思議，就是當一個唱作人。如G.E.M.鄧紫棋、周杰倫、AGA、方大同、張敬軒等，全都是唱作人。今時今日錄音的門檻大大降低，Home Studio成為潮流，要做Demo的成本比20年前低很多，這也意味著個人小本經營的作品也有機會登上大舞台，素人亦更容易被賞識。順帶一提，排行榜上80%的歌曲都是歌手自己創作。

本地樂壇唱作新星林家謙也是一腳踢，大家可想而知創作能力是多值錢。(資料圖片)

4.後期製作能力

錄音、編曲、混音，拍、剪MV在今時今日這個自媒體世代，若果你沒有budget，或者沒有大公司支持，以上所有工作都分分鐘要自己一手包辦。具備以上技能，讓你快速而且低成本地完成Demo，在這個百裏挑一的年代，做得越多Demo就有越大機會被賞識。

唔一定要樂隊自識得曲、詞、編、監一手包辦，獨立音樂人也需要有這個能力。(資料圖片)

5.社群力

玩Social Media是常識吧，你懂得如何起標題，緊貼音樂潮流拍Cover或做beat，吸引一定觀眾群，然後再出唱片，成功的機會才可大增。而且經營好fan page還可以為你帶來業配機會，換言之多一個收入來源。