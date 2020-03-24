許廷鏗紅館個唱一周年推重溫　與樂迷回味「十年約會」的感動

許廷鏗（Alfred）上年於紅館舉辦「再見智慧齒」演唱會，深受樂迷好評。Alfred近日上載演唱會中《十年的畢業典禮》部分的足本重溫，慶祝自己紅館首次個唱一周年。網民覺得感動的同時，又大叫意猶未盡，希望推出更多重溫片段。

該段演出先由合唱團翻唱組合Cheers作品《十年約會》開始，隨後Alfred演繹《停半分鐘聽一闋歌》。他回憶當晚片段時慨嘆：「而這個時代，究竟還有幾多人願意花時間停低去聽廣東歌？」接下來林欣彤（Mag）、王灝兒（JW）及鄭欣宜（Joyce）亦先後登場，各自以她們的代表作《忍》、《矛盾一生》及《女神》與Alfred分享喜悅與感動，並再次合唱《十年約會》。

許廷鏗早在中學時期認識JW，又與Mag於TVB歌唱比賽《超級巨聲》結緣，正式踏入樂壇後再交到Joyce這位好友。Alfred當時決定在演唱會邀請她們當表演嘉賓，一年過後回想與知己同台演出，亦在社交平台分享對「朋友」二字的感覺：「朋友不是在你成功時先出現的人，而是在你最失落、最迷茫、最混亂，仍然會在你身邊，願意花時間去慰問你去關心你的人。」

推出重溫後網民都大叫當晚演出十分感動，亦令他們回憶與多年好友的種種點滴。不過細心的樂迷發現重溫片段中卻沒有成名作《青春頌》的大合唱部份，令他們大叫可惜。更有網民希望足本重溫整個演唱會，希望Alfred可以推出演唱會DVD。

+ 8 + 7 + 6