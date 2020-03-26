【張敬軒演唱會】盛樂11月重啟　重溫4首中樂改編「軒式情歌」

張敬軒原訂於去年11月22至25日假紅館舉行一連四場的《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》，後來因社會狀況不穩，交通情況難以預料底下，最後決定延期舉行，張敬軒及後亦神隱了好幾個月。近日軒仔再次活躍於社交平台上，再次向樂迷分享工作進度，而今日軒仔亦再有好消息，他表示《盛樂演唱會》將於今年尾重啟：「演唱會總監Alex Fung幾經艱辛，重新為我們爭取到與去年同樣的時間，在本年11月22日起，把這個演出再次搬上紅館。詳細資料和相關購票及退票安排，包括因應疫情因素的票房應變措施將於近期內公布。」

張敬軒又引用好友王菀之《迷失藝術》的一句歌詞「你要漆黑中數算著福氣 你要心酸中緊記當走到最尾 那處風景最優美」，祝願肺炎疫情能早日退散，與樂迷如期再聚。

今日張敬軒在IG上宣布《盛樂演唱會》將於今年11月重啟。 (網絡擷圖)

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在演唱會重啟前，其實也不妨重溫一下張敬軒曾加入中樂元素改編的四首「軒式情歌」。其實，軒仔早於多年前已萌生與中西古典樂合作的想法，亦落手落腳實踐其行，就在2017年出席沙田新城市廣場Music in Town活動時，他便表演了中樂融合管弦樂版的《騷靈情歌》、《青春常駐》、《酷愛》及《櫻花樹下》，當時有超過30位管弦樂手及二胡女演奏家陳璧沁為他伴奏，重新編曲後伴奏更豐富、層次亦更鮮明，相信在今次演唱會中能聽到更多重新編曲和製作的誠意之作！

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而去年公佈《盛樂演唱會》的詳情時，軒仔亦曾於社交平台上發佈過一段一分鐘的中樂版《青春常駐》，由軒仔親自演奏笛子、二胡、琵琶，同時有樂手演奏中阮及銅鈸。雖然仍未能聽到完整版，但歌迷紛紛留言表示，感受到欣賞軒仔對傳統中樂的尊重，而且中樂版聽起來十分有驚喜，中西合壁卻呈現出平衡又和諧的感覺。