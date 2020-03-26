張敬軒《盛樂》重開宣傳藏密碼　借《迷失藝術》與王菀之靈魂相認

張敬軒今早在Instagram出post宣布將於本年11月22日將《盛樂》演唱會再次搬上紅館，還附上一段以王菀之(Ivana)《迷失藝術》作背景音樂的戲劇訓練影片。近年軒仔的「火龍果」、「降兩度」，以及與關智斌「相敬如斌」等一系列惡搞、娛樂新聞成為焦點，但今次軒仔引用Ivana的《迷失藝術》，再次令人想起「有一種友情叫張敬軒與王菀之」，這對樂壇中彷彿被忘掉的靈魂伴侶。

有一種友情叫張敬軒與王菀之，這對樂壇中的靈魂伴侶大家還記得嗎？(資料圖片)

有一種友情叫張敬軒與王菀之，比戀人更難能可貴的一種關係。(按圖放大)

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2006年的叱咤頒獎禮上，王菀之、張敬軒、方大同、張繼聰被封為「唱作四小強」，四人當中Ivana與軒仔的合作最頻繁，多次合作開演唱會，合作舞台劇，合唱《手望》、《該死的快樂》等畫面都在樂迷腦海中深深烙印。而且兩人在鏡頭前沒忌諱地互mean互窒，活像一對歡喜冤家；但打打鬧鬧過後又會互相照顧，在社交平台的談及對方的文章比情侶更甜蜜。Ivana曾在2017年的一則帖文中稱軒仔為靈魂伴侶：「每一次傾力演出過後都不捨得, 心力付出太多, 收不回來, 這次更甚, 因為一直站在我身旁的, 不是朋友, 不是情侶, 是親人, 是靈魂伴侶。」

鏡頭前打打鬧鬧活像一對歡喜冤家，但他們心靈上的互動比任何形式化的「放閃」更真摯。(資料圖片)

張敬軒與王菀之隔空的文字互動，比起那些俗套的「放閃」更動人。(按圖放大)

Ivana與軒仔這對靈魂伴侶更成為「潮文」的主角，作家「寧若曦」寫下一篇名為「有一種友情叫張敬軒與王菀之，不能相愛也要一直相依」的文章，你可能覺得那是作家一廂情願FF，但文中兩位主角看過後非常感觸，軒仔更在2017年與Ivana的演唱會結束後轉發這篇文章。兩人的隔空文字互動比任情侶更動人，比起那些俗套夕陽下親嘴的剪影、男/女視角牽手來得真摯，發至內心的一字一句遠勝於那些形式化的套路。

伴侶易得，但靈魂伴侶有些人一生也未能有運氣碰上。(資料圖片)

也許你亦希望覓得靈魂伴侶，甚至希望那人會成為自己的終身伴侶，可是戀人關係又是否堅固永恆？雖然沒有成為戀人，但在你需要安慰、攙扶的時候，對方總會無條件守候在旁，這種關係更刻骨銘心。