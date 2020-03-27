坂本龍一直播音樂會有錢都冇得睇？　逐格睇記者實測註冊dTV戶口

新冠疫情持續，日本殿堂級音樂人坂本龍一，原訂於4月於西九文化區舉行音樂會，但鑑於現時疫情關係，音樂會延期至9月舉行。坂本龍一今日於Facebook宣布，與其他音樂家合作的「commmons」計劃將於在香港時間 4 月 2 日晚上 6 點，舉辦題為「Ryuichi Sakamoto: PTP04022020 with Hidejiro Honjoh」的音樂會，並將「無料生配信」，於日本平台「dTV」免費直播讓樂迷安坐家中都可以欣賞高質素音樂。

坂本龍一將於4月2日與三味線演奏家本條秀慈郎舉行音樂會，並在dTV平台免費直播，不過身處香港的樂迷卻未必能收看。(視覺中國圖片)

記者實測！註冊dTV戶口有咩難度？即Click睇點解有錢都未必睇到！(按圖放大)(網頁擷圖)

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持有香港申請的信用卡無法開通dTV帳戶，即使成功開account亦無法收看坂本龍一的直播音樂會，由此推斷要持有日本信用卡才可，所以今次直播有錢都未必能夠收看。不過，未知屆時會否有更多平台同步發放，或及後提供重溫片段。與此同時，「commmons」的YouTube頻道一連四周公開《playing the piano europe 2009 - Limited Edition》片段，供大家免費收看，樂迷們當頂住癮先啦！