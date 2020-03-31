【張國榮逝世17周年】阮繼增繪哥哥巴士海報　疫境下向偶像致敬

4月1日是「哥哥」張國榮離世17周年，雖然在新冠肺炎疫情下，歌迷會取消年度獻花悼念活動，但有樂迷仍希望透過自己力量向一代巨星致敬。近日有手繪藝術家描繪「哥哥」經典造型，並製成巨型海報張貼在12個不同巴士車身上，讓「哥哥」足跡走遍全港。

這位有心人就是電影海報設計師阮大勇之子阮繼增（Jimmy），他有見悼念「哥哥」的戶外活動及聚會相繼取消，於是描繪他以經典造型手執鮮花的畫面，並將它製成巴士車身海報。新巴城巴指，其12張巴士海報當中，有8張會張貼在車側梯位T字，另外4張則貼在車尾，即日起12架巴士便開始穿梭港九新界至4月12日。

新巴城巴貼文指，12架貼上張國榮海報的巴士即日起遊走港九新界。（新巴城巴Facebook截圖）

今日（30日）Jimmy亦公開12部巴士的車隊編號，除遊走港島多區，部分巴士亦會途徑九龍及新界部分地區。雖然路線資訊只供參考，每日都有變更，但相信透過車隊編號，「哥哥」Fans就更容易找到偶像「足跡」。

圖中4位數字為巴士車隊編號，ST代表海報張貼在車側樓梯T字位，MR則代表海報張貼在車尾。（Jimmy Yuen Facebook圖片）