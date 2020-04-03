樂壇新人輪流出MV閒閒地過30萬點擊　邊個先係今年人氣王？

去年樂壇頒獎禮全數取消實體儀式，改以網上頒發獎項，對於不少已經入行多年的歌手來說，或許是難得可以休息的一年，但對去年新人來說，原本上台在觀眾眼前拿下他們樂壇第一個獎項，是每位新人也夢寐以求的事情，就這樣被打亂了。雖然失去了一個讓大眾認識的好機會，不過去年不少新人踏入年頭後已馬不停蹄出新歌，而且當中不少作品也得到好成績，以Youtube發佈的官方MV為基準，不少在短時間內已超過30萬以上的點擊，到底誰是今年的最佳潛力股？

Ian 陳卓賢 – 《正式開始》

去年同時以組合MIRROR成員及個人身份出道，Ian相當勤力，至今已推出第四首個人作品，2月推出《正式開始》，MV以女友視覺拍攝，殺死不少女粉絲，至今在Youtube上已近45萬觀看次數。

+ 7 + 6 + 5

李靖筠 - 《高攀愛》

作為英皇娛樂新人，Gladys得到的配套跟她的同門師兄姐也是一樣豐富，加上電影音樂雙線並行，曝光率自然大增。今年推出的作品《高攀愛》，是賀年電影《我的筍盤男友》的主題曲，加上Gladys又是電影中的女主角，歌曲不愁宣傳不足，今年1月推出《高攀愛》，至今在Youtube上獲得過39萬觀看次數。

《高攀愛》是電影《我的筍盤男友》主題曲。 (MV擷圖)

+ 3 + 2

林家謙 - 《拼命無恙》

在樂壇打滾了多年的林家謙，雖然早以作曲人身份與不少大星合作，不過實際以唱作人身份出道，卻只是去年的事。或者是多年來作曲儲下了不少作品，林家謙也是至今推出了四首作品，聞說第五首作品也正於籌備當中。有趣的是，家謙最主打的歌曲往往也是放在年頭推出，今年1月推出《拼命無恙》MV，至今在Youtube上獲得過35萬觀看次數。

林家謙今次終於罕有地在MV當中為自己安排角色。 (MV擷圖)

+ 3 + 2

One Promise - 《寂寞的怪獸》

比起以上的歌手，同樣是去年出道的樂隊One Promise未必勾起大家印象。無可厚非，在去年本地男團的光芒底下，樂隊多多少少也可能有一點失色，不過說時遲那時快，One Promise今年有了突破性的發展，3月推出新作《寂寞的怪獸》，是他們首度獲得大迴響的作品，當然不多不少也要一讚環球唱片在宣傳策略上的改變，不但為One Promise找來了林家謙及Ian 陳卓賢合唱cover版本，歌曲MV又找來微辣當紅的「家姐」佩男演出女主角，令MV的曝光大增，不少人也坦言是為「家姐」而來，不過亦因此認識了One Promise，MV推出至今在Youtube上已獲得31萬觀看次數。