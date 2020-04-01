Robynn&Kendy成軍9年宣布休團　回顧9首Hit歌以《紅白》作結

從網絡翻唱歌手再以組合身份出道，從小清新到多元曲風，Robynn & Kendy不知不覺已陪伴樂迷9年。近日她們推出新歌《紅白》，同時宣布與環球唱片結束9年賓主關係，將來打算作獨立發展，為Robynn & Kendy這個品牌劃上休止符。以下9首作品，正好讓樂迷回味Robynn & Kendy休團前的點滴。

2012年：《小說伴咖啡》

從網絡走到幕前，Robynn & Kendy的故事從出道作《小說伴咖啡》開始。走小清新路線的她們，因為作品帶來輕鬆、舒適的感覺而備受樂迷關注。出道後她們並沒有放棄網上平台，繼續拍攝翻唱及改編歌曲影片。同年推出首張同名專輯大獲好評，並贏得多個新人獎。

2013年：《陶瓷娃娃》

繼續翻唱名作的同時，Robynn & Kendy的原創作逐漸贏得樂迷掌聲。當年首支派台歌《陶瓷娃娃》講述女孩不甘成為花瓶，希望展現堅強一面，歌曲一出反應熱烈，佔據各個排行榜龍頭位置。同年推出的《LaLaLa》亦得到樂迷叫好，年末頒獎禮更贏得多個組合獎項，成績相當亮麗。

2014年：《思念是一種病》

2014年她們迎來歌唱生涯的轉捩點，當年她們參加內地歌唱節目《中國好聲音》，憑翻唱《思念是一種病》博得導師認好，最後加入楊坤組繼續磨練。雖然她們最後8強止步，但知名度急升。與此同時，她們認識同屆的香港代表鄧小巧及陳樂基，翌年推出《陶瓷娃娃》的國語版《想怎樣》。

2015年：《新一天》

在《中國好聲音》舞台上得到更多樂迷關注後，Robynn & Kendy未有放下腳步，與更多音樂人共同創作。除上文提及的《想怎樣》外，她們亦與林奕匡合作推出《新一天》。及後她們推出各個代表作的國語版，並推出國語大碟《如果·我不完美》，進軍華語樂壇。

2016年：《如果一天有25個小時》

這首2015年談及時間的作品，正好代表2016年的Robynn & Kendy。歌曲以一天有25小時的幻想，講述對時間不夠用的苦惱。在忙碌的一年後，Robynn & Kendy決定讓自己休息一段時間，在思考未來音樂路上發展的時候，她們決定要在新一年共同嘗試不同曲風。

2017年：《負攝石》

從小清新到暗黑風，或許《負攝石》一出會讓Fans覺得好奇，究竟小清新以外Robynn & Kendy會帶來甚麼作品？同年推出的《無敵》、《Shout n' Cry》、《世界對我們》等，每首作品都帶來不同風格，這段期間Robynn & Kendy看似回到重新尋找創作方向的階段，卻同時為樂迷帶來新鮮感。

2018年：《青春終老》

2018年Robynn & Kendy繼續為新專輯鋪路，同時Robynn成為人妻，迎接人生新階段。雖然《未來紀念館》、《青春終老》及《荷光》均得到不少成績，但畢竟Robynn要開始婚後新生活，工作上計劃有變，亦讓她們在工作上再一次陷入停頓。

2019年：《明陣》

Robynn婚後復工，2019年Robynn & Kendy不但推出《明陣》，更正式推出大碟《CURATIONS》。不過自《明陣》後，她們就未有再推新作。期間雖然仍出席不同演出，但她們再度陷入發展路上的尋思，並開始商討獨立發展的可能性。雖然她們心底早有打算，但一直未有向樂迷公布新動向。

2020年：《紅白》

近日推出《紅白》的Robynn & Kendy，在新歌推出的同時亦透過社交平台宣布休團，亦透露未與環球唱片續約。她們決定稍作休息後，便會各自發展不同形式的音樂，意味《紅白》或成為她們的告別作。