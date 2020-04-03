《命硬》換歌手打破黃偉文一稿過原則　3位最可能係女原唱嘅人選

昨日黃偉文在IG上載了2005年側田作品《命硬》的歌詞第一稿，他笑言：「現在再看連自己也覺得沒有記憶中那麼完美，但完全不同的故事線其實也無法比較。」原來《命硬》最初的版本叫《她整晚在寫信》，雖然是側田作曲，但原本其實並非由他所唱，而是另一位女歌手。在初稿的歌詞中得知，《她整晚在寫信》原來跟薛凱琪《奇洛李維斯回信》的故事是非常相近，只是服裝和時代背景變了。

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講到歌曲的原唱人，Wyman表示其實本來有兩位可能人選，但最後也不成事，更打破了他填詞的原則：「這份詞是寫給女歌手A的，所以填詞時一直想著用她的聲音來演繹這個故事，應該是非常 make sense 的，但她最終連這個旋律都沒有採用，監製大佬便說不要緊，他覺得正在做碟的女歌手B都適合，決定轉為給她晿，後來不知何故她又沒有灌錄，於是監製便告訴我，不如交回作曲人側田自己唱，但側田覺得這份詞不適合他，想我重新填詞⋯⋯所以《命硬》是為側田的雄渾聲線度身訂做的。不是這種情況的話，平時我是很少願意同一demo寫多於一稿的。」但到底《她整晚在寫信》的原唱者是誰？Wyman表示自己不願交待，更著大家不要在問他。故此「01眾樂迷」只好在這裡作一些猜想，以下幾位女歌手，似乎也頗貼近Wyman所說的人。

薛凱琪

第一個可能性是薛凱琪，深信大家不會反對。Wyman為Fiona寫的《奇洛李維斯回信》於2004年面世，奪得四台冠軍歌，更為Fiona拿下樂迷頒獎禮的各大金獎，歌詞當然也是其中的大熱元素之一。勢頭正好，以唱片公司正常的做法，接下來一年當然想為她打造另一首《奇洛李維斯回信》，好承接這首作品的故事和熱度。故此Wyman在2005年填詞的《她整晚在寫信》，最初是讓薛凱琪演唱也絕對合理。

眾多女歌手當中，以薛凱琪的可能性最大，畢竟《她整晚在寫信》算是《奇洛李維斯回信》的姊妹作。 (IG圖片)

楊千嬅

如果你是廣東歌的忠實樂迷，大概也會知道Wyman與楊千嬅之間的關係，像是閏蜜一般，是最佳朋友，也試過因事決裂。而黃偉文與楊千嬅之間的隔閡，一來便是十年，二人的恩怨，亦正是由2005年開始。當時炙手可熱的楊千嬅，林夕和黃偉文也爭相為她寫最好的詞，不多不少Wyman也許是有一些呷醋，在2005年黃偉文推出的紀念專輯《after 10十年選》裡，Wyman為《可惜我是水瓶座》寫下了這幾句批註：「其實我一直都懷疑楊小姐從來都不喜歡我為她寫的歌詞，那些道謝，直覺上都是客套話，但一直不太喜歡卻一直採用，也許才是種更偉大的包容。而我，真的，都盡了力了。」

正好當年楊千嬅也推出了專輯《Single》，第一、二主打也是由林夕填詞，第三主打的《超齡》才是出自Wyman之手，之後Wyman也整整十年沒再為千嬅填詞。會否當年就是千嬅沒有灌錄《她整晚在寫信》，成為了二人的一度決裂的導火線？

楊千嬅與黃偉文之間的故事，也算是樂壇一段佳話。 (IG圖片)

容祖兒

除了薛凱琪及楊千嬅，其實Wyman在2005年也為不少女歌手填詞，包括何韻詩及容祖兒特別多，不過由於《她整晚在寫信》跟何韻詩2005年推出的專輯《梁祝下世傳奇》主題並不相乎，故此可能性較低。而當年有資源讓Wyman為她填詞的另一位女歌手，便是容祖兒，正好當年Joey也推出了新曲加精選《喜歡祖兒3》以及廣東大碟《Bi-Heart》，推出時間也相當脗合於《命硬》的做歌時間，故此Joey亦相當可能是《她整晚在寫信》的原唱女歌手。