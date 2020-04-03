細So以音樂陪港人鬆一鬆　《好回家》成一代人集體回憶

「仲望天打卦？好回家」這一句Sigtune，曾陪伴一代港人渡過他們每日的黃昏。以一個電台節目的壽命來說，《好回家》絕對不算長壽，但在peak time（電台其中一個黃金時段是放工）播放，卻是不少人的精神食糧。當年網絡開始發達，卻未普及到每人拿著手機就能Youtube、Netflix，聽收音機仍然是不少人的生活習慣之一。不過聽節目也有不同的口味，港台偏向正經、新城則是財經資訊較多，對一些只想有聲音陪著自己的聽眾，細So主持的《好回家》也許是一個好選擇。

曾經《好回家》是一眾打工仔及學生每日的心靈慰藉。 (IG圖片)

自曝一下年齡，聽《好回家》的時候，記者仍是在學時期。對於一名宅男來說，每日放學完成功課後最好的減壓方式，也許就是躺在床上、扭開收音機聽《好回家》的那兩個小時。沒有多餘的廢話，看著夕陽西沉，伴隨著藍調的節奏，那一天的感覺才算完滿。又不能否認，細So的音樂選擇，也許影響了不少人的音樂品味，雖然他也會播廣東流行曲，不過他選擇的外語Playlist還是較令人深刻，John Legned、Jack Johnson、Mr.Children、coldplay等等，如果沒記錯還好像還聽過幾次Lisa Ono。除了農夫的主題曲外，張繼聰的早期作品也是在他節目裡聽到，就是那首《彈弓手》，當時大概還沒有多少人知道張繼聰是誰。

本身也是一位音樂人，細So選曲品味好之外，其實還會作曲，又擔任不同演唱會的創作總監。 (IG圖片)

+ 3 + 2

曾經幻想過，當自己開始上班，經歷高壓的工作生涯後，如果下班可以再聽到那句「仲望天打卦？好回家」，也算是苦中的一點甜。後來2013年因節目調動，《好回家》沒了，那個收音機殘舊的開關制也沒再踫過，日常的娛樂也從收音機換成了Facbeook、instagram、youtube等速食資訊。在2016年時又聽說《好回家2》面世，改名為《生活日常》，諷刺的是記者的下班時間卻從來不與節目時間重疊，自然也沒機會實現從前的幻想。唉，生活就是這樣愛作弄人。