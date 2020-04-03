盤點細So歷年音樂作品　曾為陳奕迅寫歌　今年望出15首作品

商業電台叱咤903 DJ細So（蘇耀宗）今日被解僱，結束20年電台工作生涯。不少樂迷對細So的離開感到可惜，他亦直言開音樂節目已成生活日常。其實細So可謂與音樂密不可分，他的名字不時出現在其他歌手的作品中，今年更訂立音樂創作目標，預期年中前能完成15首音樂創作。

《好回家》、《生活日常》，細So近年大部分時間都擔任黃昏時段音樂節目主持，透過音樂與聽眾交流。不過最為人熟悉的，仍是與森美、Leo（詹志民）等組成「森美移動」的日子。2007年森美移動與薛凱琪舉行「903 id club 音樂游擊．薛凱琪x森美移動（辣妹打怪獸）」，所以森美移動組合成樂隊，並發表專輯《Don't Be Scared》，並推出派台歌「四仔」、「點解你唔郁」、「三點式」等。

直播室外，細So亦曾為不少歌手寫過20首名作，最為聽眾熟悉的是為陳奕迅的《月球上的人》作曲，而近年作品包括林海峰《逆風速遞》、李克勤《五十路》及李靖均《碎紙機的告白》。除作曲外，細So亦曾為Gin Lee李幸倪、樂隊Yellow！等作詞。今日在急急子主持的《集雜志》中，細So表示2020年剛開始曾訂下寫15首歌的目標。他透露目前已經完成5首歌的創作，但沒有正式推出，希望年中能趕回進度，如願推出15首作品。

Click入嚟睇下細So幫過邊啲歌手寫歌，連天王天后都有份！（按圖放大）（資料圖片）

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他近年更投身演唱會幕後團隊，為林欣彤、側田、恭碩良等歌手的個唱擔任創作總監。雖然未能在大氣電波聽到他的聲音，但Fans或許能在不同歌手的演唱會中或許能看到細So真身。