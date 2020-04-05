關淑怡深夜宣布退出樂壇　矛頭直指唱片公司：最基本尊重也沒有！

關淑怡昨夜再度於IG發文炮轟唱片公司，更宣布要退出樂壇。其實早前Shirley已在IG上表明不會再信任唱片公司：「再見！我不會相信唱片公司了。包庇自己人！同歌手講粗口。做事草率，不負責任！老細食言！了結自己，一了百了！Anthony..快樂到死，或許是我們最後的合作了。cheers. 」而昨晚她在IG上以英文發文，表示自己經過深思熟慮才決定隱退。

關淑怡早前在IG已透露過萌生去意，又表示自己沒機會再與好友黃耀明合唱

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關淑怡在文中矛頭直指於2018簽約的環球唱片，Shirley表示：「我不會責怪誰或是去觸動自己的神經。我唱歌唱了31年，這些年來也不只是單靠運氣，而是我非常認真及尊重我的歌唱事業，不斷改進自己。今次的決定不會令我後悔，我非常失望，也看見了這一行最醜陋一面，我認為我值得得到最低限度的尊嚴及尊重，這是生而為人的權利。唱片公司食言，從我們身上得到好處，作為一位簽約歌手其實絕非易事，請尊重歌手，因為他們是公司的支柱。如果沒有最基本的理解及尊重，這將是樂壇的一大災難。」她又強調：「我不是一件貨品，每次做音樂都全心全意去做！我係一個人！唔係扯線公仔，唔係受害者，問心無愧，有自己獨立思想！」

關淑怡昨夜在IG以英文發文，表明自己經深思熟慮，決定退出樂壇。 (IG擷圖)

雖然簽約環球唱片公司後，關淑怡亦有推出個人專輯，不過產量不算高，去年推出了一張翻唱大碟《Psychoacoustics》及精選碟《關淑怡．歌姬の戰紀 8-SACD Collection Box 1》，原創作品較少。但她近年的行徑亦較反覆，試過2016年在大嶼山與友人聊天時，突然步入海中，最後友人報警求助。2017年時，她又曾與酒店職員發生爭執，更出言恐嚇，被控刑事恐嚇及普通襲擊，最後她在庭上承認一項普通襲擊罪，被判罰款2000元及留有案底。

2014年時，shirley也曾經表示過自己有意退出樂壇：「SK有意退出樂壇，她認為只因為『公眾人物』或『歌手』的身份，而帶來一些滋擾性的報道而備受困擾，騷擾及不必要的麻煩，也不認同任由他人去支配SK。SK認為她身邊的人毋須因她的事業而令無辜的朋友和親人受到莫名其妙的『關注』（騷擾），所以有此意願。多謝樂迷一直以來的支持。」