關淑怡全數作品內地Apple Music被下架　與其敢言態度有關？

自反對修訂逃犯條例事件起，近5個月來陸續有本地音樂人作品於內地平台被下架，事件之初一些「社運名曲」在內地被下架，甚至搜尋「何韻詩」變成顯示「何雁詩」。日前有網民發現Rubber Band與C AllStar的作品被下架，昨日有內地網民發現關淑怡的歌曲在內地Apple Music被下架。



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微博用戶「整封韻凍」昨日發帖：「關淑怡在Apple Music的藝人主頁和音樂作品已被全部刪除。」(網頁截圖)

微博用戶「整封韻凍」昨日發帖：「關淑怡在Apple Music的藝人主頁和音樂作品已被全部刪除​​。」​而記者嘗試檢視底下留言，卻發現無法顯示。關淑怡作品被下架未知是否與近期的敢言態度有關。今年5月9日她在微博宣傳與黃耀明合唱的《快樂到死》，但惹來內地網民批擊，因為黃耀明在「封殺名單」之中；關淑怡曾為此發聲：「不會因為朋友而違背自己的立場。」又力撐黃耀明是「有血有肉的人」等等。到5月10日，關淑怡在微博發文說：「他的名字叫黃耀明！他是音樂人。最後的一個post! 再見！ ​​​​」並貼出二人合照。除此之外，關淑怡在上月24日於官方Instagram帳號發文，轉載網民自製的《一切也願意》MV，而MV畫面用上連月來社會事件的畫面。

《01眾樂迷》就此事致電發行關淑怡《PSYCHOACOUSTICS》的環球唱片查詢，惟截稿前未有回應。

關淑怡5月在微博力撐黃耀明，並揚言該帖文是最後一個post。(網頁截圖)

關淑怡在微博貼出與黃耀明合照支持對方。(關淑怡微博圖片)(按圖放大)

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關淑怡於官方Instagram轉載網民自製的《一切也願意》MV。(網頁截圖)