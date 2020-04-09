吳若希等足7年先可以唔唱劇歌？　3首本來有機會成為非劇歌嘅作品

入行10年，吳若希有6年時光也是簽約星夢娛樂，作為初代星夢一姐、劇集歌天后，本來是萬千寵愛在一身。不過風光背後，原來Jinny有一件事一直放在內心耿耿於懷，便是自《越難越愛》的成功後，Jinny幾乎每首作品也是劇集相關歌曲。曾經接受「01眾樂迷」訪問時，吳若希也認為自己的歌手身份未夠稱職，原因是音樂類型上的單向。結果苦等了七年，近日Jinny終於推出她簽約星夢以來首支非劇集歌《這位蠢才》，難得地找來Larry Wong作曲編曲，陳耀森填詞，舒文監製，一償心願。

早前吳若希也在Facebook上分享再次擁有個人作品的心情。 (網絡圖片)

早前接受謝茜嘉訪問，講到推出非劇歌時突然爆喊

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早前接受《叱咤樂壇》訪問，吳若希也突然聲淚俱下：「其實呢個機會我都爭取咗好多年，所以我好珍惜今次嘅機會，我唔知下一次再可以派『非劇集歌』係幾時......其實係感動㗎真係！我派歌之後就收到好多朋發訊息畀我同我講，話我唱歌真係好好聽，多謝你。佢同我講呢兩年都冇乜聽我唱歌，因為好多時都係劇集歌，佢都預期咗係咁樣......」旁人看來或許是反應誇張，不過大概沒多少人知道，其實Jinny有不少已經推出的歌曲作品，原本也不是用作劇集歌，不過在公司的數據策略底下，為了令歌曲傳唱度更高，才將那些作品打造成劇集歌。