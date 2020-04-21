【01眾故事】馬天佑從黎明幽默背後取經︰佢全部嘢都好make sense

大學時期主修時尚品牌創建，馬天佑（Mayao）的名字一直出現在形象指導界中，不少歌手都曾經與他合作。直至2015年，馬佑邀得黎明執導首支派台歌《搞破壞》的MV，最後更得到對方賞識，正式「踩過界」開展音樂路。來到2020年，儘管馬佑已轉投新唱片公司夢想沙龍，但他深深明白，沒有黎明的教導及恩惠，他就不能開始屬於自己的音樂故事。 攝影：梁碧玲

黎明幽默背後字字珠璣：要同佢好親近先會明

馬佑2015年加入A Music，在黎明的提攜下於音樂範疇作不同嘗試。Leon不但為他執導《搞破壞》MV，加插大量CG元素，更撮合他與鄭秀文在《倒數三秒》MV的合作。Leon在MV拍攝過程中亦不忘指點馬佑，但馬佑在Leon身上學到的並不是唱歌技巧，反而是如何品味生活：「佢對食嘢好有研究，因為我對食真係冇要求，所以佢教曉我好多食材上嘅知識。飲紅酒都係，佢喺呢方面都好有研究。」所有創作靈感都源自生活上的每個細節，沒有生活就沒有一枝獨秀的音樂作品，或許在美酒佳餚背後，Leon帶出的就是這個道理。

近年Leon形象幽默，外界一直稱他為「金句王」，馬佑之所以覺得Leon平易近人，正是因為鏡頭背後Leon同樣搞笑：「我覺得最幽默嘅人就係佢唔覺得自己幽默，嗰下就最幽默，好正！」不過在馬佑眼中，Leon爆金句只因轉數太快：「佢個腦同一時間真係諗緊好多嘢，而嗰啲嘢全部都係好make sense，只不過你可能唔夠快去理解佢嘅意思，就會變咗係一句金句。」

沒有Leon這位伯樂，馬佑的音樂路未必如此順利。雖然他與Leon共事只有兩年，但每當談起他對自己的疼愛，他仍非常感恩，覺得在A Music的時光畢生難忘。因此馬佑每次出新作的時候，第一個想起的就是Leon，至今他對自己的每一個評語都會銘記於心。問到一直以來Leon怎樣評價自己的作品，馬佑則指：「佢嘅表達方式係唔會讚、唔會彈，好難明㗎，要同佢好親近先至會明。」

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三個監製為馬佑上音樂課 領悟寫歌真正意義

馬佑初期的作品以影像主導，全因以往在形象設計的學習及經驗，令自己著重製成品的視覺效果。不過，他亦明白在音樂創作上找到正確出發點才是最重要，於是在寫歌時嘗試抑制對影像的幻想，在歌曲中滲入個人藝術風格同時，亦希望透過歌曲帶出不同社會現況：「希望聽眾覺得馬天佑嘅音樂，係喺商業嘅歌中帶到一啲藝術元素，只係少少，其實我覺得已經好足夠。」

馬佑的音樂路上遇上三個啟蒙，令他改變音樂創作方向，其中一位就是在《購物狂》合作的何山。馬佑從他身上第一次體會何謂在出發點主導下輕鬆做音樂：「好似啲人話『Dream big』，佢就係喺音樂上『Just dream, then do it』。你會諗唔到，原來咁都可以做到首歌出嚟，仲要個效果幾好添。」

後來在《紅線》上，馬佑遇到另一位啟蒙——舒文。他直言對方在廿幾次錄音中為他上了寶貴一課，在音樂創作上獲益良多：「例如點樣做音樂、路線要點樣設定、咬字、點樣揣摩廣東話、好多嘢佢都用咗好多心機慢慢教。呢啲嘢未必喺每一個監製身上可以學到嘅，但係佢畀咗好大好大嘅耐性，我之後每次錄音都會好記得佢教過我嘅每一件事情。」

至今每逢馬佑在創作上遇到難題，他第一時間就會找自己音樂路上的「爸爸」——C.Y. Kong。在主流音樂中，馬佑自小已經喜歡創作風格較前衛的作品，受哥哥熏陶下開始愛上王菲，當中《流非飛》更是他第一首喜愛聽的廣東歌。他多年後才發現，《流非飛》居然就是出自C.Y. Kong的手筆。回想一切，馬佑覺得不可思議：「估唔到咁多年之後就可以同C.Y. Kong有一個密切嘅合作關係，真係覺得好榮幸，呢個真係一種緣分嚟。」

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童年回憶造就今日音樂路 暗黑風展現當年音樂火

馬佑今年第一首歌《鹿角少年》再次與C.Y.Kong合作，文案提到歌曲源自小時候自己遭受校園欺凌的感覺。其實馬佑自畢業後已經將這段回憶放下，不過一則則關於欺凌的新聞，意外讓他想起當時被欺凌的感受，於是音樂創作就成為自己面對過去這段經歷的方法：「其實唔會無啦啦自己攞出嚟諗返發生過嘅事，大家會不知不覺間埋沒咗呢啲記憶，好日都唔會攞返出嚟。」歌曲推出後他鼓勵身邊的朋友與自己分享被欺凌的經過，透過憶起當刻感受令自己面對過去，得到釋懷。

說著馬佑就向筆者分享更多兒時回憶，原來他曾以暗黑系打扮示人，在舞台上更穿起高跟鞋表演。他坦言未必能再次駕馭同一個打扮，未知是潮流影響，還是心態上的改變，但這段「黑歷史」一直銘記於馬佑心中：「睇返嗰陣時嘅自己，其實會提醒到自己，嗰陣時真係好有火，真係做到『想做就做』，都會幫到依家做音樂嘅事業。」或許沒有昔日暗黑系打扮的自己，就不會有今日的「鹿角少年」。

馬佑在發展歌唱事業同時，亦開始經營Youtube頻道，透過短片拉近與觀眾距離。馬佑認為觀眾可以透過短片加深對自己及歌曲的了解：「佢哋會知道平時拍片嗰陣真實嘅我，再攞當中嘅元素去睇呢首歌，再思考點解馬天佑會做呢隻歌，成件事令佢哋個思考空間大咗好多。」馬佑透露未來工作以經營Youtube頻道為主，透過網絡平台讓更多觀眾深入認識自己在音樂及形象指導的作品。

《鹿角少年》日前推出實驗錄像，邊個畫面令你印象最深刻？（按圖放大）（資料圖片）