限聚令下街頭表演全停　黃劍文鼓勵Busker效法Mr.Wally網上收打賞

新冠肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）持續肆虐，近月公開演出相繼取消，《01眾樂迷》先後訪問過太極樂隊成員Joey Tang和劉賢德，音響工程公司老闆、Alan布志綸，及曾擔任各個天王天后演唱會的樂手Jason Kui，他們異口同聲表示音樂圈中幕前幕後生計大受打擊，幾乎手停口停。 今次《01眾樂迷》訪問ViuTV節目《CHILL CLUB》主持之一黃劍文（Kimman），他在「音樂實驗室」環節曾與不少街頭歌手合作，了解街頭表演者在疫情期間生計如何受影響。Kimman同樣是Busker出身，限聚令下令街頭表演無法進行，所以改為網上直播形式與Fans交流，透過網上支令平台收取打賞維持生計。

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Kimman 4年前由街頭走入錄影廠，最近透過音樂節目了解街頭歌手近況。疫情下Busker表演其間要戴上口罩，以保安全，Kimman在錄影前練歌時同樣需要戴上口罩，深深明白Busker表演困難重重：「我哋覺得好痛苦，唱嘅時候真係好辛苦，根本o抖唔到氣！但係唱唱下都會慣嘅，所以我真係好佩服佢哋之前照樣出街Busking。」

大部分街頭音樂團隊都以樂隊形式演出，分工鮮明，在限聚令下樂手及觀眾合共只能有4人，在這情況下根本不可能表演。Kimman慨歎：「唔通一個人聽嘅時候，係咪其他人都要走？依家已經冇辦法再喺街上面表演。」幸好網上社交平台發達，讓街頭歌手表演不用受地域限制表演及發佈原創作品，Kimman相信疫情對街頭歌手在表演上問題不大。

在節目安排下，Kimman有機會與不少出身街頭的音樂人合作。（按圖放大）（資料圖片）

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大部分街頭歌手都是一邊返正職一邊演出以維持生計，如果往後要作進一步發展，例如推出個人CD、舉行音樂會等，需動靠打賞作為額外收入支撐夢想。近期知名街頭藝人Mr.Wally開始以Online busking方式與Fans見面，並讓觀眾透過網上支付平台給予打賞，但網民質疑Mr.Wally將音樂與金錢掛鉤，背後另有動機。

Kimman曾到過海外街頭表演，每小時打賞收入達1000元，亦成功靠這份收入推出個人專輯。雖然他未試過利用網上平台收取打賞，但亦鼓勵有意進一步發展的歌手效法Mr.Wally：「外國人非常支持有打賞呢個做法，甚至我哋可以喺街頭賣CD，所以我喺外國就會好輕鬆，唔會有其他人嘅眼光話點樣睇你，呢一個係文化問題。」