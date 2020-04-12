【許冠傑演唱會】255萬人同時收看　觀看人次等於204場紅館爆場

歌神許冠傑今日(12/4)在尖沙咀海港城舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，首度在網上直播演唱會，為的是支持前通利琴行演唱會部門被炒魷的手足，同時亦希望透過歌神久違的歌聲，為醫護及港人打氣，重新凝聚社會。雖然特首林鄭今早突然於社交網站發文，為許冠傑的演唱會作宣傳，又引述許冠傑「同舟共濟」的經典歌詞，被部分網民批評「抽水」和「騎劫」演唱會。而演唱會創作總監兼司儀鄭丹瑞立即在網上澄清，今次演唱會只有三大初衷，即支持「前通利琴行演唱會部門手足」、為所有抗疫的香港人打氣，以及一起「唱許冠傑嘅歌，聽佢嘅歌」。最後演出順利完成，更獲得大量樂迷支持。

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根據主辦方公佈的數據，《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》全球Facebook串流直播的總觀看人數為200萬，而Youtube的總觀看人數為55萬，亦即有255萬樂迷同時在網上觀看演出，足足等於204場紅館騷的人次。而主辦單位於直播中亦設立捐款功能，捐款將不扣除任何開支形式，全數平均捐給早前原任職於專門負責舉辦演唱會的通利琴行工程部 21位被解散員工。不少樂迷聽取歌神呼籲，紛紛捐款為業界伸出援手，笑稱情況如同「歡樂滿東華網上版」。今次為時1小時的網上演唱會，許冠傑一共演唱了20首經典金曲，但大會只提供24小時內於網上重溫，之後就會全線下架，樂迷要把握時機，重溫今次難得的免費演唱會！