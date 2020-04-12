許冠傑網上演唱會只保留24小時　原來同歌神一個原則有關！

今日是歌神許冠傑舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》的大日子，選址海港城的「海運觀點」進行演出，好歌加維港靚景，作為廣東歌樂迷，不多不少在這足不出戶的日子也應該欣賞一下。不過今次的網上演唱會，主辦方卻表示只會在網上保留24小時。

今日許冠傑在維港的怡人景色下，進行了一小時的網上直播演唱會，一共演唱了20首經典作品。 (影片擷圖)

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其實重播只限24小時，跟歌神許冠傑的一個原則有關。因為Sam Hui的偶像是貓王Elvis Presley，而貓王是從來不推出演唱會錄影帶的，故此這位香港歌神自出道以來，也從來沒有為自己舉行的演唱會發行DVD。這也是為何許冠傑每年也要舉行演唱會，而多年來也是大受歡迎的原因之一。

但由於許冠傑今次是首次在網上舉行直播演唱會，為了不打破自己的原則，所以24小時內重播的限制，是為了全球觀眾在一定時差內也能看到演唱會，希望樂迷不會錯過，但24小時後，這個演唱會便會全面在網上下架。

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直播重溫 | 許冠傑網上演唱會 20首歌神作品免費聽！