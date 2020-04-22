林俊傑歌迷會被揭非法經營吸1億　工作室否認：不存在營利目的

新加坡籍華語樂壇天王JJ林俊傑，近日被內地網民指歌迷會非法經營，在8年內至少有4億新台幣進賬（相當於約1億港元），會費更被轉賬到經紀人私人帳戶。林俊傑的工作室及國際歌友會今日先後否認指控，更指將會向造謠者採取法律行動。

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日前內地論壇出現一篇名為《林俊傑以個人帳戶收粉絲會員費億元以上是否違規經營》的文章，指控林俊傑官方歌迷會「林距離」非法收取粉絲入會費，並販賣商品。據文章所述，歌迷會官網自2013年起向內地歌迷收取共410元人民幣的入會費及會服費用，以繳費會員人數超過3萬人計算，估計歌迷會成立8年內已收取多達4億新台幣。文章更指，會費自2018年起直接匯入執行經紀人王國安的私人帳戶，而非歌迷會名義開立的帳戶。

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今早「JJ Federation 林距離國際歌友會」在社交媒體發聲明，對事件感到遺憾及難過​​​​，指控內容錯漏百出，並不了解歌迷會存在目的，更指將會採取法律行動，並要求肇事者馬上刪除不實言論。而JJ的工作室就回應指：「『林距離』的經營，從成立以來只致力於回饋所有喜愛並忠於林俊傑和他的音樂的粉絲，所付出的精力和成本絕對是以回饋粉絲為中心，予以他們最大化的福利，不存在『營利』的目的。對於網路上的不實指控我們保留法律追訴權，也提醒大家散播不實謠言是需要承擔法律責任的，請勿以身試法！」