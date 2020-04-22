盤點歌手4大《小幸運》翻唱版本　李佳芯被封魔音其實情有可原？

上集《流行經典50年》請到李佳芯唱《幸運是我》，雖然唱功已經大有進步，但不少網民仍對數年前她翻唱《小幸運》時的「魔音」印象深刻。這首Hebe田馥甄2015年的名作，至今仍有不少歌手選擇翻唱，在新生代歌手輕易駕馭的同時，亦有唱家班演出時老貓燒鬚。聽完以下4個《小幸運》翻唱，樂迷又覺得這首歌難度如何？

今次李佳芯演繹《幸運是我》時唱功大有進步，但仍有網民提起Ali唱《小幸運》時的表現。（影片截圖）

1. 費玉清

歌手要唱出《小幸運》的甜蜜感，就要配搭適當的唱腔。樂壇常青樹費玉清以招牌朗誦式唱腔挑戰這首近代流行曲，令網民認為氣氛變成老人家對後輩細訴當年情，帶出的愛情觀亦變得更成熟。不過這位唱家班在演出時卻發生失誤，期間居然入錯拍，雖然往後發揮穩定，依舊專業，但整體表現已經大打折扣。

+ 3 + 2

2. 薛之謙、歐陽娜娜

如果改由年輕聲音演繹，整體感覺又能否回歸原作？歐陽娜娜在《蒙面歌王》中她化身「在地球旅行的獨角獸」，與薛之謙合唱《小幸運》。前者歌聲甜美，更容易唱出少女溫柔感，加上後者厚重的聲線襯托，整個感覺就很像是情侶翻唱情歌。不過網民亦指出，如果只有薛之謙翻唱，歌曲就會因厚實的低音而變得沉重，看來擁有甜美聲線的歌手翻唱這首歌時會佔盡上風。

+ 4 + 3 + 2

3. 吳業坤、METRO

要唱出別具風味的《小幸運》，另一個方法就是從編曲出發。除自彈自唱外，利用無伴奏樂團幫忙唱出旋律亦是突圍而出的好方法。吳業坤在翻唱《小幸運》時，亦請到美國無伴奏團體METRO合唱。他們透過和音、Beatboxing等技巧演繹，成功擺脫原來的編曲風格，令坤哥的翻唱作為樂迷帶來新鮮感。

4. 胡杏兒

談到《小幸運》的翻唱，不得不提胡杏兒在《跨界歌王》中的演繹。她在表演期間透過舞台場景襯托出歌曲故事，事後不少網民亦大讚這位前TVB花旦發揮穩定。當時胡杏兒更同時唱出《小幸運》的粵語及國語版，雖然在演唱期間出現讀錯字的失誤，但在一首歌中要同時駕馭兩種語言並不簡單。