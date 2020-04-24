嚴選《全民造星》隱世筍盤　第一位曾就讀英國貴族學校之首

《全民造星》面世至今，成功讓不少追夢少年踏上台板，由平凡人搖身一變成萬人擁戴的故事固然令人鼓舞。但參賽者當中原來亦有不少家底不俗，卻又不辭勞苦為夢想打拼的公子哥兒們，同樣教人欣賞。今日跟大家尋找一下《全民造星》兩季節目當中的隱世筍盤，有些男生可說是女生們夢寐以求的對象。

第五位 - 細貓應智越

曾參與《偶像練習生》及V《全民造星》的細貓應智越，在學時期已遠赴韓國做G-Dragon師弟，畢業於韓國慶熙大學 「後現代音樂系」學士學位，更同時修讀韓國的練習生課程，單是大學學費每年已近六萬，加上練習生課程的學費及當地的生活費，每年也需要六位數字的恆常洗費，一般家庭也未必能輕鬆應付。

第四位 – MC 張天賦

《全民造星II》亞軍張天賦，感覺雖然像個鄰家男孩，在參加比賽前本身是餐廳駐唱歌手和自由工作者。不過他在學時期曾到美國升學，平均學費也需要六位數字，深信家庭環境也是小康以上。

+ 2

第三位 - 容穎賢（表弟）

《全民造星》兩季也有參加的表弟容穎賢，去年與拍檔合資150萬大搞健身室生意，實幹之餘，他又在IG不時身穿潮牌拍照，如Off-White、Supreme、GCDS等，相當有本錢。

+ 6 + 5 + 4

第二位 - 姜濤

參加《全民造星》後出道的MIRROR成員姜濤，家住銅鑼灣，家族擁有自己的飲食業生意，加上近年吸金力不俗，相當有潛力成為優質筍盤！

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Oscar Tao一副公子氣質，全因出身自英國貴族學校，深信家底相當豐厚。 (IG圖片) 第一位 - Oscar Tao涂毓麟 參加第一季《全民造星》並出道的Oscar Tao，現時簽約為環球唱片新人。一身公子氣質的Oscar，原來家底非常豐厚。現年21歲的他，原來是畢業自英國貴族學校之首 - 哈羅公學。哈羅公學是英國最享負盛名的私立學校，英國歷史上其中七位首相也是出自這間貴族名校，雖然哈羅公學在全球各地也有分校，不過倫敦原校的學費則特別高昂，每年為42000英磅（折約40萬港幣）。雖然如此，哈羅公學仍是全球家長趨之若騖的首選名校，不少上流家庭出盡辦法也要把兒子送進去，因為這就意味著拿到牛津及劍橋的入場卷。而Oscar亦不負所望，在英國考會考(IGCSE) 中考取12科A*，英國A Level時更以3科A*、1科A的成績，回流香港修讀神科「Global Buisness」。 當然Oscar也不只是家底優厚，5歲開始接觸鋼琴的他，同樣充滿音樂天份，更與鋼琴神童沈靖韜師承同一英國皇家音樂學院的教授，精通古典音樂。驚喜的是，入行後演釋流行曲不但經常親身上陣一展琴技，近日推出新歌《日出彩虹》，細聽下更發現聲線與鄭伊健有幾分相似，可說是最佳潛力股。