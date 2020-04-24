C AllStar合體開Live陪樂迷　唔出重組歌：大家都忙緊自己solo

C AllStar四位成員在新冠肺炎疫情下決定在4月開直播，每晚與樂迷一同安在家中。四子各自在直播時段提供不同內容，更不時合體唱Live、玩遊戲，與觀眾互動。不過合體只是期間限定，各成員仍會重新專注個人發展，暫未考慮再出合唱歌。

C AllStar在4月1日向樂迷宣佈，每晚將有成員透過直播陪伴大家。當時看似是個愚人節笑話，沒想到自當晚起，四子真的在疫情下輪番陪伴港人在家隔離。SoulJase（何建曦）直言從未想過再有合作機會：「我自己都忙緊處理我嘅新專輯，DJ King有新歌，大家都有新歌，其實都忙緊自己嘅Solo活動，都冇乜點諗過四個人會突然間聚返埋一齊，但係今次都係疫情驅使我哋去做呢件事。」

每次發生社會大事，C AllStar都會以團體名義推出單曲，上年應商業電台邀請，在「逃犯條例」風波下以《沒有剩你一個》陪伴香港人。不過梁釗峰就指：「當時大家都覺得需要合體，但係就唔當係一首新歌，反而就係一個回應，想同大家講啲嘢，有個同在嘅感覺。」四子近年在個人作品上有更多發揮空間，短時間內都沒有出合唱歌的計劃，不過SoulJase指眾人在創作上繼續與民同行：「我哋攞靈感嘅大方向都係社會民生或者個人化嘅議題，其實只係轉咗個形式去呈現啫。」

疫情下C AllStar在4月開始，每晚開直播與樂迷互動。（資料圖片）

疫情下音樂界大受影響，包括陳健安2月在新伊館的演唱會需要延期，未來釗峰演唱會安排亦成未知數。在籌備新歌及開Live的時間外，四子都有更多時間安在家中。例如DJ King（吳崇銘）最近沉迷遊戲機的世界，更笑言：「太多Game啦，逐一爆都要好耐，同埋又出咗好多新Game，所以打機真係好攰，打完機就冇心情做嘢。」釗峰在疫情下追看電視劇及電影，無意中找到創作靈感：「電影係一啲現實中發生唔到嘅事情，亦都幫助到自己攞靈感同創作，所以間唔中都會諗到啲天馬行空嘅嘢擺落自己隻歌度。」

安仔趁著空餘時間看書及鑽研廚藝，又透過執屋重新認識自己：「屋企其實買咗好多書都未睇，其他例如CD、電影，全部嘢一次過拆封晒。」原來這種生活正好就是SoulJase疫情前的生活，同為文字工作者的他目前籌備新書，預計近年推出，近期則改以策劃直播內容為主，新書進度稍微滯後：「我比較唔能夠一心二用，依家就全程投入咗喺『930』嘅事情上，之後會把握多啲時間，完咗之後就要趕返個進度，希望可以寫好本書。」

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C AllStar在直播中陪伴在家的觀眾，內容亦各自反映出自己在疫情下的角色。例如DJ King將每個solo直播變為EDM Party，希望化身家中的DJ讓觀眾放鬆：「唔好睇個show都好似好認真咁，畢竟依家香港都好攰啦，大家可以趁疫情放鬆下壓力，重新去諗下自己嘅人生同未來。」SoulJase則在solo直播中為觀眾提供不同資訊，除為大家解答新曲創作玄機，更走到書局及酒吧分享生活品味知識，吸引不同愛好的觀眾：「希望可以吸引到唔同嘅靈魂，畀更加多構想落唔同嘅靈魂一起碰撞。」

安仔認為自己是觀眾之間陌生的陪伴者，透過歌曲與不同樂迷渡過每個晚上：「之前有為DSE學生做過特別集數，佢哋都因為嗰集而一齊喺個Live裡面喊，講一啲佢哋嘅心聲，當時就覺得自己真係做緊一個聆聽者、陪伴者。」不過釗峰就認為自己的角色很普通：「我只係做返個負責任，同埋乖乖、唔好成日出街嘅香港人。」