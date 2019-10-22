C AllStar休團2週年　On仔為釗鋒簽碟：期待我們四個再合體！

不知不覺，C AllStar經已休團兩年，成員之一On仔陳健安昨夜在instagram上發文紀念。在2017年的《生於C AllStar演唱會》中，他曾道：「如果玩音樂都可以維到生，咁我哋就唔洗分心做其他嘢，專心去做好音樂。」 兩年下來，雖然不知道玩音樂是否真的能讓人維生，不過無容置疑的是，C AllStar四子的確如他們休團前所言，努力地向自己的目標邁進。釗峰和On仔不停努力出個人專輯，Jase不停建立他的美食KOL形象，King則化身為DJ King轉玩電子音樂市場，連每年電音大事「Road To Ultra」也有他的身影。

陳健安昨日在IG發文紀念C AllStar休團兩年，不少粉絲留言表示希望他們再合體。 (IG圖片：@on_callstar)

點擊大圖睇下C AllStar四子近況

+ 4 + 3 + 2

雖然在C AllStar休團前，不時有報導傳出四子不和的花邊消息，但每次提起這段手足情，他們也會顯得特別感觸。還記得早前On仔舉行《本原》專輯試聽會，席間記者與釗鋒閒聊數句，釗鋒劈頭第一句便是：「多謝你嚟我兄弟嘅試聽會，見到佢出碟我都覺得好複雜。」普通的一句答謝帶著微紅的眼框，手足之間的情感卻是不言而喻。及後釗鋒又在Instagram上分享On仔為他簽碟時的一段說話：「期待我們四個再合體，希望你也能在單飛路上找到快樂。」

早前在On仔的發佈會上，釗鋒及Jase也有到場支持。 (葉志明攝)

自從C AllStar休團分開工作，四子在不同層面上也好像比以前更珍惜對方。一次訪問中，記者又把這個情景傳到On仔耳邊，他的反應更是激烈，未開口已開始哽咽：「佢哋三個好重要，佢哋嘅存在佔咗我音樂生涯一個好大嘅部份，始終我哋太多經歷。之前有一次出騷得我同釗鋒兩個，但一唱返C AllStar啲歌，唱唱下已經開始好感動，諗返我哋四個喺台上嘅畫面，會覺得如果佢哋都喺度一齊唱就好啦。大家一齊打拼咗咁多年，由二十幾到三十幾歲，最黃金最青春嘅時間都係大家陪住大家。」

早前接受專輯訪問，On仔提起三位兄弟時，很快便禁不住流下男兒淚。 (葉志明攝)

事情的反差在於，由媒體誤以為C AllStar四子的關係不好，到現時一提起已眼濕濕，On仔又表示：「媒體嘅文化係咁，我唔怪佢哋。不過我哋唔需要特登澄清啲咩，每次睇到報導都係自己笑下算數。可能大家都會覺得組合分開嘅原因通常都係拗頸，但偏偏我哋真係唔係。三位兄弟真係好努力，所以我想佢哋快樂。」的確現時四子的事業，又兌現了當時休團的諾言，大家在自己的範疇上做出成績。On仔最後又補充：「出面啲人成日話我哋四個互相鬥，我不知幾想呢件事可以發生，最好四個企喺個台上面好似四大天王咁爭獎，各自發揮自己嘅特點，呢個畫面係最好不過，我成日都幻想呢日嘅來臨。」