回顧千禧年後樂壇男歌手金獎得主　達成大滿貫連天王都覺得難？

一個歌手能否成為天王天后，樂壇頒獎禮成績是最重要的指標。要達成歌手獎大滿貫，就要在一年內橫掃四大頒獎禮的歌手獎項，對天王天后而言亦絕非易事。縱觀千禧年後，樂壇只有兩位天王能達成男歌手大滿貫的里程碑——陳奕迅及張敬軒。

陳奕迅在2006年正值事業巔峰，先後推出的專輯《Life Continues…》及《What’s Going On…?》均大受好評，而代表作《最佳損友》及《富士山下》不但成為四台冠軍歌，更在個別排行榜贏得雙週冠軍。該年Eason同時贏得叱咤樂壇男歌手金獎、十大勁歌金曲最受歡迎男歌星、十大中文金曲最優秀男歌手獎及新城勁爆男歌手四個歌手獎項，達成大滿貫。但隨著2009年底爆出TVB與香港音響聯盟（HKRIA）的版稅風波後，Eason的作品絕跡無線，意味仍在環球唱片的他無緣再挑戰大滿貫。

+ 8 + 7 + 6

張敬軒在2018年久休復出，隨即憑專輯《Senses Inherited》贏得樂迷掌聲，四首專輯內的派台歌《缺》、《天才兒童1985》、《潛水》和《百年樹木》皆為四台冠軍歌。軒仔該年不但贏得十大中文金曲最優秀男歌手獎，取代連奪該獎13年的Eason，更一口氣拿下新城勁爆年度歌手大獎、十大勁歌金曲最受歡迎男歌星及叱咤樂壇男歌手金獎，成為第二位達成大滿貫的歌手。軒仔目前為止仍是最有力問鼎男歌手大滿貫的天王之一，近期亦搞作多多，相信已為推出新作做好準備。