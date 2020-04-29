麥浚龍《Chapel of Dawn》面世13年　黃偉文分享歌詞原稿故事

近日黃偉文喜歡在社交平台上分享歌詞的創作手稿，一來樂迷愛看，二來Wyman又能懷一下舊，分享當年填詞時的故事。昨晚Wyman又分享了麥浚龍《成魔之路》的手稿，出自13年前推出的專輯《Chapel of Dawn》，全碟歌詞皆由Wyman一手包辦，故此Wyman將《Chapel of Dawn》內每首歌的手稿也保留得非常完整，經過13年時光，紙質也沒有嚴重的發黃。

即睇《Chapel of Dawn》的原稿

黃偉文這樣形容《成魔之路》的填詞經過：「只能說，填詞於我，很多時如扶乩標童，那些冥冥中的文字，找到了個一瞬即逝的窗口，是它自己要被寫出來的。」不過強如Wyman，在填詞時也會有錯漏的時刻，《成魔之路》的手稿上充滿塗改的痕跡，可能是寫錯字，又或是未滿意用字，改完又改。不過多年後Wyman再度發現手稿上的一個錯漏之處，就是將「撕」寫成錯別字的「厮」，還給它加上一個剔手邊，他自嘲：「通常謄文時已通宵達旦油盡燈枯眼瞓到極點hold住圓寂前最後一啖氣落筆。」

Wyman表示近日留家抗疫，特意分享各篇手稿為大家解悶

+ 6 + 5 + 4

除了《成魔之路》，Wyman亦有展示《亥時出世》、《成仙之路》、《Poor U》、《惡搞之物》、《左面》、《第三身》、《Unhappy Hour》等作品的原稿，有趣的是，原來不少歌曲原本也有另一個名字。例如《第三身》還有另一個名稱叫《隱藏角色》、《市民之光》的本名叫《好市民》，而最特別是《惡搞之物》，作為《市民之光》的姊妹作，《惡搞之物》的原名更為「惡搞」，叫《穿Mastermind的惡魔》，靈感來自美國小說及同名電影《穿Prada的惡魔》。原名叫《穿Mastermind的惡魔》其實有原因，除了因為歌詞當中一句「我只是 套著Mastermind的惡魔」，當年Juno更為演唱會與Mastermind JAPAN推出聯乘單品，最後歌名改成《惡搞之物》是為了與《市民之光》湊成一對。

Wyman解釋《惡搞之物》原名叫《穿Mastermind的惡魔》，靈感出自《穿Prada的惡魔》。 (網絡圖片)

《Chapel of Dawn》雖然已是2007年的專輯，但現時看來，仍是一張廣東樂壇當中走得前衛的專輯，當年經歷了《雌雄同體》的衝擊，Juno開始在音樂上尋找新的嘗試，即使是市場一貫認為不能做的事情，Juno也照樣去馬，於是慢慢被稱為Studio歌手，意指他的歌曲很難以現場方式演繹，不過就是這樣的膽大，造就出《Chapel of Dawn》這張廣東專輯中的邪典。