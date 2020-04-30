LUNA SEA成員隔空完成新歌《Make a vow》：能夠療癒大家會很高興

日本天團LUNA SEA日前推出新歌《Make a vow》MV，因為新冠肺炎關係，他們無法聚首一堂在錄音室，所以各成員在家進行錄音兼拍攝彈奏的片段組合成MV。LUNA SEA原訂今年2月-5月舉行《LUNA SEA 30th Anniversary Tour 2020 - CROSS THE UNIVERSE》演唱會，但因疫情關係只能消取，他們希望透過歌曲向SLAVE(LUNA SEA歌迷別稱)傳達心意，僅僅用了兩星期時間創作好《Make a vow》。

LUNA SEA日前突發出新歌《Make a vow》，希望在疫情期間為大家送上祝福。(MV擷圖)

LUNA SEA成員各自在家中或錄音室完成《Make a vow》一曲！(按圖放大)

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LUNA SEA結他手Sugizo在twitter說：「為了能夠更加貼近大家，所以我們緊急決定免費發行新曲。先送給SLAVE們，請大家收下我們五人的心意，我們一定會一起跨過這困境。」鼓手真矢在twitter說：「如果聽了這首歌，能夠療癒大家的話我會很高興。」

Sugizo說：「為了能夠更加貼近大家，所以我們緊急決定免費發行新曲。先送給SLAVE們，請大家收下我們五人的心意，我們一定會一起跨過這困境。」

真矢說：「如果聽了這首歌，能夠療癒大家的話我會很高興。」

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