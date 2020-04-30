姜濤生日出歌《蒙著嘴說愛你》鼓勵大家：冇咩係解決唔到包括疫情

姜濤今日21歲生日，選擇透過新歌《蒙著嘴說愛你》陪樂迷走過疫境。本來姜濤計劃以跳唱歌作為第四首派台單曲，更打算到韓國取景拍MV，無奈計劃因新冠肺炎疫情而被迫延期，於是他改以當下疫情作為新單曲主題，希望在生日正日透過歌詞傳遞正能量：「而家遇到乜嘢困難，甚或人生遇到乜嘢困難，其實都應該堅持落去，因為冇咩係解決唔到，包括呢個疫情。」

MV用熒幕幫姜濤遊走市區，結尾仲有彩蛋！（按圖放大）（《蒙著嘴說愛你》MV截圖）

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今次姜濤邀請Mirror隊友Lokman、AK、Anson Lo及Edan客串MV，亦請到Error成員肥仔編舞。而MV導演袁劍偉雖然在戶外取景，但想到以熒幕代替真人穿梭鬧市，因此安排成員在室內拍攝。不過拍攝期間，大家亦嚴守1.5米社交距離，肥仔更盡顯搞笑性格，認真到與姜濤用呼拉圈量度距離。

Click入嚟睇下MV幕後花絮！（按圖放大）（資料圖片）

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姜濤在疫情下甚少外出，對上一次見到隊友已是一個月前。被問到生日願望，壽星仔只願疫症盡快減退：「因為唔單止牽扯到更多人嘅生命安全，而且疫情快啲好返，大家就好快回復正常工作，可以盡快同大家見面。呢個都算係自私嘅願望，因為疫情好返，有好多工作計劃就可以繼續進行。」

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