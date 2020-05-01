鄧麗欣林二汶同期出道　18年後合作《金都》　在最佳時間點聚頭

2002年，香港樂壇出現了幾個影響本地流行曲發展史的重要組合，Shine、at17、Cookies，三個組合風格迥異，卻分別獲得了當年樂壇多個新人獎，就如2002年的「叱咤樂壇生力軍組合」，由Shine獲得金獎、at17獲得銀獎、Cookies獲得銅獎。當年喜歡at17和Cookies的，可說是兩派完全不同的樂迷，18年也難以想像at17終有一日會遇上Cookies，嚴格來說，是她們的成員走在一起。

18年前，大概沒人會想像到at17及Cookies的成員會走到一起合作。 (IG圖片)

今年本土電影《金都》未上畫已獲得極大話題性，除了入圍多個電影獎項外，同名主題曲《金都》亦受到關注，因為林二汶加上鄧麗欣的組合，實在令人驚喜。《金都》由林二汶作曲兼監製、鄧麗欣主唱，想起當年at17為樂壇帶來音樂風格上的衝擊，Cookies卻是以偶像派見稱，實在很難想像兩個單位會有合作，要是在當年她們經已合作出歌的話，深信會是樂壇一宗災難，畢竟即使單論個人音樂作品，也很難想像當年唱《不要離我太遠》、《電燈膽》等MK少女黃金年代作品的Stephy，會唱著林二汶的《好天氣》吧？

但時移世易，at17已沒法再重組，Cookies成員也各散東西，二人經歷過人生中的各種甜酸苦辣，這時的二汶遇上Stephy卻是來得剛剛好。《金都》編曲簡約，以Ukulele作為歌曲基調，實在是非常考驗歌手以歌詞說故事的能力。雖然Stephy已近5年沒推出音樂作品，而《金都》亦充滿著林二汶的影子，不過隨著Stephy人生經歷及智慧的增長，卻將歌曲駕馭得宜，唱腔亦有著明顯的轉變。

+ 4 + 3 + 2

《金都》入圍《第39屆香港電影金像獎》的「最佳原創電影歌曲」，對二汶來說也有著另一層深遠意義，因為今屆入圍「最佳原創電影歌曲」的，還有at17另一成員盧凱彤為《少年的你》所寫的主題曲《Fly》，主唱人是二人的好友岑寧兒。面對好友的離世，卻有機會在金像獎中以這樣的方式再遇，不管最後獎項花落誰家，林二汶和盧凱彤仍然是最佳好友，同時又是最佳對手，這樣的最後「對決」對二人來說或許是最浪漫的舞台，就連林二汶也不禁在社交平台上表示：「是由衷的喜悅，是非筆墨能形容的感慨。再沒有什麼最精準的文字去回答心中的感受，我只想真誠地說，感激上天無私地眷顧一切，我作為一個人，會繼續謙卑地好好愛，好好活，用心做，在回望中，勇毅前行。」