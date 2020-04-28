鄧麗欣「阿寶」形象深入民心　重溫5首盛載你MK回憶的虐心情歌！

Stephy鄧麗欣昨日在Instagram出post，宣布今晚凌晨12點將會推出《金都》MV，她說：「相隔4年沒有新歌，對錄音室沒有陌生，反而對拍MV有點陌生。」雖然IG上只得短短15秒的預告，但編曲聽起來有別於以往大家認識的鄧麗欣，相信會帶給樂迷驚喜。話雖如此，最叫人懷念還是演活「MK活地亞倫」筆下阿寶的Stephy，一連串MK情歌是大家K房必唱之選，現在為你盤點鄧麗欣5首MK情歌！

Stephy昨晚宣布今晚凌晨12時將推出《金都》MV，相隔4年終於出新歌！(網頁擷圖)

Stephy演活了「阿寶」，亦唱過很多經典情歌，盛載了很多人的「MK歲月」。(按圖放大)(資料圖片)

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1.《不要離我太遠》

Stephy第一首個人名義推出的單曲《不要離我太遠》在2002年發行，是電影《九個女仔一隻鬼》的插曲，當時Cookies還是齊齊整整，加上有陳冠希的帥氣角色助陣，是不少MK仔女的集體回憶。一句「不要離我太遠，突然離開我視線」非常洗腦，唱出不少戀愛中女生的心聲。

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Stephy咁多作品你最鍾意係邊首？(資料圖片)

2.《親朋勿友》

食字歌名可謂廣東歌的其中一個特色，例如：《明愛暗戀補習社》、《你瞞我瞞》，Stpehy與傅穎合唱的《親朋勿友》也是例子之一。歌曲故事就是典型的三角關係，兩個女生喜歡同一個男生，糾纏在關係當中心情忐忑，想退出又不甘心等等感受相信很多人都經歷過，只是程度深淺的問題。情情塔塔的K歌聽得多會膩，但不能否認K歌的確寫中很多人的感情經歷，這亦是K歌大行其道的原因。

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Stephy與傅穎合唱的《親朋勿友》唱出了很多人的經歷。(資料圖片)

3.《藍鞋子》

「男孩子挑選那位／是記憶當晚接近凌晨時穿起／那樣淒美……」一看歌詞立刻腦內有聲，《藍鞋子》收錄在2005年《Coloring Stephy》專輯之中。歌詞是典型港式情歌套路，女生深愛對方不介意做後備，糾纏在感情關係之中，明知未能開花結果仍願在旁守候，故事容易讓人代入，難怪成為大家的集體回憶。

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《藍鞋子》是8、90後K房必點歌之一。(MV擷圖)

4.《十分．愛》

電影《獨家試愛》的主題曲，最廣為人熟悉的是與方力申合唱的版本，但其實《十分．愛》有推出Stephy獨唱版本，收錄在2006年《Fantasy》專輯之中，在當年商業電台叱咤903流行榜亞軍位置。「早知不應試愛／未算哀/現在問問誰珍惜不再/活該當得到所愛/背著我犯錯竟不散不愛」這段副歌朗朗上口，早就植根8、90後樂迷心中。雖說K歌文化令樂壇作品風格單一，但K歌卻盛載著很多人的回憶。

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睇見阿寶喊到咁慘令人心都痛埋。(MV擷圖)

5.《電燈膽》

「能迴避嘛 我怕了當那電燈膽／黏著你們 來來回 委曲中受難」這一句簡直是「入血級」洗腦，《電燈膽》收錄在2006年專輯《Dating Stephy》之中，也是三台冠軍歌。歌曲難度十分高，尤其「我怕了當那電燈膽」一句，「電燈膽」三個字音程相距甚遠，要駕馭得好相當花功夫。

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