1998年曾打算退休　星夢CEO何哲圖：有次行HMV改變咗我呢個決定

近年星夢娛樂CEO何哲圖（Herman）致力培育新血，希望令他們成為樂壇的中流砥柱，雖然外界對星夢的音樂作品不時冠以「劇集歌」的稱號，不過何哲圖對歌曲的潮流走向亦有他的看法。難得的是，在香港眾多唱片公司當中，其實何哲圖是少有仍然願意為每個歌手推出實體專輯的老闆之一，在TVB J2的新節目《我們的音樂時代》當中，接受主持許文軒訪問時，Herman就分享了他對當代廣東流行曲的看法。

近日何哲圖在《我們的音樂時代》接受許文軒訪問。 (資料圖片)

節目中，Herman提到自己不同意樂壇已死：「歌手同唱片公司都有責任提升音樂，令更多人聽我哋嘅歌，如果我只喺網上賣歌，整個市場嘅滲透、宣傳都會唔足夠。因為網上銷售只代表咗一個階層嘅群眾，但如果街上見唔到呢啲產品，樂迷就冇意慾喺網上購買。」

曾擔任華納唱片、百代唱片、英皇娛樂、博美娛樂、正東唱片和寰亞唱片的高層，節目中又提到，Herman曾於1998年時希望退休，不過眼見香港樂壇在退步，才決定繼續在唱片業內走下去：「98年嘅時候，我行入HMV見到銷量排行榜，CD又係麥兜排第一、DVD又係麥兜排第一。當時我覺得好慚愧，好唔服氣，所以決心出返嚟做本地音樂，逐間本地公司做，最後開咗星煥國際，發展成為而家嘅星夢娛樂。當時我嘅理念係，樂壇下面有斷層，我希望可以供給新血，所以我鼓勵我旗下嘅歌手聽多啲歌，唔好只著眼於獎項，我亦奉勸所有歌手都應該係咁。」

Herman曾參與提拔香港不少影響深遠的歌手

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當然，提到星夢娛樂及Herman，少不免就會提到關於「劇集歌」這個話題，畢竟在現今樂壇，星夢出品與「劇集歌」劃上等號，甚至有種被污名化的趨向，但出自80年代樂壇全盛時期的Herman則認為劇集歌和流行曲至今也不能分割：「當年我做陳百強、王傑嘅時候，係好需要劇集歌嘅支持。好記得當年攞住王傑嘅《幾分傷心幾分痴》，我哋希望打入電視台，當時得到電視台嘅回覆係話其他唱片公司搵咗大歌星去唱，王傑係新人冇乜機會㗎啦。最後我好堅持叫佢哋幫手攝一隻歌入去，結果前後交涉咗一個幾月，終於爭取到《幾分傷心幾分痴》成為《義不容情》插曲，結果第一張唱片《故事的角色》大賣二十幾萬張，就係靠劇集推動，要特別多謝幫過我嘅監製。」