因為《再出發》　鄧智偉與星夢娛樂和解了？

今日（5/5）「香港再出發大聯盟」正式成立，由全國政協副主席董建華、梁振英帶頭成立，亦有李嘉誠、李兆基、范徐麗泰、曾鈺成、張翔、段崇智等等各界人士加入，聯盟的組成本身已充滿話題性，而主題曲《再出發》亦不惶多讓，今早11點在Youtube上首播，由鍾鎮濤作曲、簡嘉明填詞、葉澍暉編曲、鄧智偉監製，並由周柏豪、菊梓喬、泳 兒、鄭俊弘、胡鴻鈞、許靖韻等星夢娛樂及英皇娛樂的歌手聯乘合唱。

歌曲推出後，在網上已引起不少話題，包括MV其中一幕出現獨立音樂表演場地Hidden Agenda（HA）的表演片段，其後HA在Facebook轟大聯盟「偷片」，又表明當年是受打壓一群。不過從主流角度來看，這次《再出發》的確又拉近了樂壇另一部份的距離，包括鄧智偉及星夢娛樂。

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若果是廣東歌樂迷，大概也會知道，TVB的音樂部門曾經出現過翻天覆地的變化，在星夢娛樂出現之前，TVB的歌曲大部份仍是由鄧智偉任職的正視音樂負責，出產了不少燴炙人口的作品，包括林峯《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、吳卓羲《別怪她》、關菊英《講不出聲》、許廷鏗《我的離開也是愛》、鍾嘉欣《幸福歌》、容祖兒《連續劇》、《續集》等等。當年獲得《亞太區最受歡迎香港男歌星》的林峯，也是鄧智偉一手一腳打造出來，回想起來，深信不少樂迷也會覺得林峯的作品其實頗深入民心。不過自從TVB在2013年開設歌唱比賽節目《星夢傳奇》後，便順勢成立星夢娛樂，培養TVB藝員成為歌手，接手所有TVB的音樂工作，而鄧智偉亦因而離開了效力多年的TVB，亦沒再與星夢旗下歌手有任何合作。

林峯的音樂作品至今仍然受不少樂迷歡迎，也是全靠鄧智偉當年的努力經營。 (資料圖片)

曾接受過「01眾樂迷」的訪問，當時鄧智偉明顯對TVB有相當程度的不滿：「而家TVB嘅音樂，係垃圾！如果我要捧新人，都唔會將佢推介上去宣傳。我相信仲有其他有影響力嘅方法，我仍然相信自己嘅路。」之後他與拍檔莊冬昕成立Unleash Entertainment，在內地及其他地方繼續做音樂，幾年下來雖然在香港較少聽到他的消息，不過也有不錯的作品，包括為張學友作曲的《暗色天堂》以及近日莫文蔚主唱的《呼吸有害》。本來以為鄧智偉與星夢旗下的歌手會是老死不相往來，不過這局面卻因「香港再出發大聯盟」的成立而打破了，背後令他們願意一泯恩仇的原因實在令人好奇，不過《再出發》令樂壇大和解，實在是可喜可賀。