【郭富城慈善騷】唱足一個鐘為幕後籌款：望政府及顧呢班自僱人士

《郭富城鼓舞．動起來Online Concert 2020》在炎熱天氣下順利完成，城城在演唱會後直言，演出過程比預期辛苦，慶幸過程順利，又希望透過捐款力量令政府正視舞蹈員及電影幕後工作者所面對的問題。

今次演唱會在攝氏30度高溫下完滿落幕，城城表示：「因為今日氣壓比較低，天氣比較熱，所以我哋比預期同綵排嘅時候，花嘅體力係要多啲嘅，但係我覺得整體都好順利。」他不願意為自己表現評分，指自己今日付出一百分：「今次演唱會其實係冇喘息嘅機會，只係旦哥（鄭丹瑞）講關於演唱會嘅目的、我嘅基金裡面一啲細節，或者係講少少過場嘅說話，其實就帶返落去我嘅演出。同埋今次都係一氣呵成咁又唱又跳，其實我依家把聲都未回復正常，但係我覺得係開心嘅。」

城城透過是次演唱會所籌得的善款幫助舞者及電影幕後工作者，更希望政府能正視他們現今面對的問題：「如果睇到或者感受到我哋捐款力量嘅話，希望政府都可以去諗一諗，對呢一班為社會或者為大眾付出嘅幕後精英，睇下可以點樣去幫助佢哋。今日由我嚟發聲，希望政府可以聽到，幫助佢哋。」對於政府目前紓困措施都未能惠及業界，城城認為：「政府有佢哋嘅策略，喺整個紓困措施裏面，可能因為政府都要幫助好多香港市民，呢樣嘢係無可否認嘅，但係希望喺呢個幫助嘅過程裏面，佢哋之後都可以顧及到呢班自僱人士。」

城城希望捐款力量能打動政府，在日後推出紓困措施時能顧及舞者及電影幕後工作者。（葉志明攝）

今日太太方媛及女兒亦有到場為城城打氣，被問到明日如何慶祝母親節，他只希望與家人吃個飯，陪女兒出外舒展筋骨，最後亦祝各位媽媽母親節快樂，身體健康。

城城一家三口首度公開露面，場面溫馨。（按圖放大）（葉志明攝）