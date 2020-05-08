郭富城音樂生涯最出位作品　網上直播音樂會唱幾多首？

明天（9/5）下午5點，郭富城將於網上舉行直播音樂會，希望在疫情下為香港人打氣，同時亦為自己名下的基金會籌款，幫助電影界和舞蹈界渡過難關。據悉郭富城在一小時的音樂會中將唱出13首歌，更與100位舞蹈員合作，非常充實。回顧起城城入行將近30年的作品中，其實也有一些較「騎呢」或「古怪」的歌，現時回想起來，如果能再次看到這些作品的現場演出，也應該頗有趣，到底這些作品當中，又有多少將於音樂會中唱出？

《個個讚你乖》

城城較早期的作品之一，當時城城回流香港不久，已憑著這首作品奪得兩台冠軍歌，成績實在理想。但到底為何這樣的一首作品，卻說他是「騎呢」？事關這首作品的歌詞實在太出位，由林敏聰填詞，CY Kong作曲，曲風帶著點點貓王的味道，加上MV當中的三角泳褲造型非常突出，實在希望可以現場一睹風采。

當年城城這個造型實在引死Fans。（MV擷圖）

《爆裂旋風》

郭富城的音樂生涯中，其實也唱過兒歌，2002年為卡通《爆旋陀螺》演唱主題曲《爆裂旋風》，當時已是天王巨星的他，不少人也好奇為何會演唱兒歌作品。據說兒歌在香港樂壇早期並不受到巨星歡迎，不過自TVB舉辦《兒歌金曲頒獎典禮》後，唱片公司對兒歌的重視程度大幅提升，畢竟多拿一個獎項也沒什麼壞處，又能打進新一代的年輕市場，結果千禧年代不少巨星也曾演唱兒歌。而郭富城的《爆裂旋風》更是2002年的「兒歌金曲金獎」，對不少人來說，其實這首歌代表了一個時代。

《爆裂旋風》是城城音樂生涯中，唯一的兒歌作品。（MV擷圖）

《Para Para Sakura》

《Para Para Sakura》又是舞林一個傳奇，作為廣場舞鼻祖，說實的，對於Para Para舞，當年有人覺得是潮流，亦有人覺得老套，不過作為電影《芭啦芭啦櫻之花》的主題曲，其實背後也有一個有趣故事。2000年代，Para Para在香港興起過一陣熱潮，每逢週末晚上也有愛好者在尖沙咀香港文化中心的廣場聚集練習，人數能高達百人以上，不過由於沒有申請不反對通知書，故此警方曾多次到場驅散。不過後來香港政府為了讓年青人遠離Rave Party，故此資助拍攝《芭啦芭啦櫻之花》，希望讓Para Para的健康形象能影響新一代。

Para Para當年在香港掀起了一股強勁熱潮。（《Para Para櫻之花》電影劇照）

《絕對美麗》

這首作品當年是新城電台的冠軍派台作，在港台及TVB也得到亞軍位置。有趣在它的歌詞，講《絕對美麗》大概你想不起到底是哪一首作品，不過一提起「法國美國與英國 夜幕落幕又揭幕 你角我角太多角 錯愕 燃亮戰火」這句歌詞，深信樂迷立馬也會想起怎樣唱。《絕對美麗》的歌詞可說是食字一流，雖然不少人仍然不明白歌詞為什麼要加入大量的國家名稱，不過《絕對美麗》卻分別用上「國、覺、角」等同音字，道出了一段感情關係。

《絕對美麗》MV中就如歌詞般，充滿各國國旗。（MV擷圖）

《國王的新歌》

聽歌名也知道這首作品是童話《國王的新衣》的變奏，歌詞在廣東樂壇當中絕對不是主流風格，甚至不是容易打入聽眾心靈的情歌，不過這首作品當年卻得到了四台冠軍，正好證明了郭富城的魅力所在。而《國王的新衣》MV雖然沒有勁舞，不過城城在MV中做著奇怪又浮誇的肢體動作，卻是令人印象深刻。

《國王的新歌》不論MV還是歌詞也可算是非主流。（MV擷圖）

即睇城城聽日嘅直播歌單！到底會唔會唱以上嘅作品？