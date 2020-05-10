郭富城《唱這歌》現曼德拉效應　究竟大嗌Generation X定係Next？

郭富城昨日舉行《郭富城鼓舞．動起來Online Concert 2020》為一眾Dancers及電影幕後人員籌款，他舞台王者的稱號實至名歸，在炎熱天氣下又唱又跳，爆汗之餘更唱到青筋現形完成一個小時的演出。城城唱出多首金曲，當中《唱這歌》的一個抱膝遮臉的pose簡直是他的簽名，不過到底這個pose是Generation「X」還是Generation 「Next」？實在令人傻傻分不清，想不到這個舞步竟然出現曼德拉效應。

城城呢個經典pose個個都記得，但你又記唔記得係Generation 「X」定「Next」呢？(資料圖片)

諗緊係X定Next之前，點擊重溫郭富城型仔相先啦！(按圖放大)(資料圖片)

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無論大家在網上搜尋「Generation X」或是「Generation Next」也好，同樣會出現郭富城《唱這歌》的結果。當中不乏傳媒機構，或是社交平台帖文都是用「Generation X」，甚至連你的第一反應也會是：「乜唔係X咩？」翻查資料，郭富城在1997年至1999年擔任百事可樂代言人，當時廣告的口號是「Generation Next」，就連《唱這歌》專輯上的設計也寫上「Generation Next」，當大家找回當時的MV聽一次，便會發現歌曲尾段城城唱出「Come on！Generation Next！」

所以答案是Generation 「Next」，出現Generation 「X」應該是因為兩者發音相似，以訛傳訛下而改變了大家的記憶。

不過江湖傳聞指這句英文，版權歸「百事可樂」所有，當城城沒有擔任品牌代言後，同一首歌同一句就要改成「Come on！I ‘m Aaron Kwok！」，一次過解決以上誤會，但「Generation X」這個標誌依然在大家腦海。

Generation X！吖唔係，Generation Next先啱！都唔係，係I ‘m Aaron Kwok！先真。(郭富城IG圖片)

昨日城城首次帶大女Chantelle出席公開活動，囡囡眼仔碌碌好搶鏡！(按圖放大)(資料圖片)