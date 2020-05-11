歌神張學友慘變張如城？　Youtube Music搜尋系統錯漏百出

不少樂迷都會使用YouTube欣賞MV，近年甚至成為音樂串流平台以外另一種聽歌渠道，而YouTube Music亦因此而誕生。雖然它擁有龐大MV資料庫，但在整合歌手資料方面似乎要再下點苦功，事關有網民發現，當在YouTube Music按演出者搜尋張學友時，這位「歌神」卻變成有「亞洲神童」之稱的獨立歌手張如城。

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記者嘗試在YouTube Music搜尋「張學友」，發現按歌曲及專輯搜尋時會正確列出張學友的作品；唯獨按演出者搜尋時，搜尋結果會出現一個以張學友照片作頭像，但歌手名變為「張如城」的檔案。查看該歌手檔案，雖然張學友的歌曲、專輯等資料正確，但他不但被改名為「張如城」，歌手簡介中更指他「2001年以13歲之齡出道」、更在千禧年代初期「成為某些網民製作反對他和恥笑他的網頁、改圖的對象」，單看歌手簡介，很難想像張學友就是昔日「四大天王」其中一員。

在YouTube Music搜尋張學友，卻只得「張如城」。（YouTube Music截圖）

一講到4年前推出的《紅日之火》，不少網民都會想起這位張如城正是2001年以《愛意》出道，自稱「亞洲神童」的獨立歌手。他在《紅日之火》的MV中展示出自己熱愛國家的一面，又以一身紅當當的造型跳出自創獨特舞步。雖然同為「Jacky Cheung」，但二人在曲風及造型上卻有很大分別。