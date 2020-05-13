歎息橋｜觸執毛Mike Orange操刀配樂　棄罐頭音樂呈現羅生門劇情

一套劇集配上合適的配樂，能讓觀眾更容易代入畫面中的情節，絕對能令整個故事昇華。首次擔任監製的林保怡邀請樂隊觸執毛結他及鍵盤手Mike Orange為ViuTV新劇《歎息橋》配樂，保持製作團隊原創風格，一改其他電視劇採用音樂庫歌曲作為配樂的習慣。

在周日播出的《歎息橋》製作特輯中，林保怡指自己找到心儀的製作團隊製作劇集配樂及主題曲，過程中亦給予很大自由空間創作。他亦在《香港01》訪問中表示：「我哋係要100%嘅原創，包括《歎息橋》嘅配樂、主題曲，我哋所有對外嘅嘢全部都係我嘅團隊去做。」製作特輯中亦有交代新劇由Mike Orange創作配樂，捨棄音樂庫中一式一樣的音樂選擇。

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今次是Mike Orange首次創作電視劇配樂，並分別與岑寧兒（Yoyo）及黃靖創作主題曲《困局》及插曲《Yours Truly》，用約4個月時間為劇集創作超過50條原聲帶。他接受《01眾樂迷》時指劇情像羅生門，：「就好似有人喺病床隔離陪個病人，我可以用音樂講有人就嚟離開，但係我都可以用另一種音樂交代另一個角色嘅視覺，可能喺病床嘅人係想整蠱喺旁邊嘅人呢！」過程中監製團隊放手讓自己以「半觀眾」的身份創造音樂，但他們不肯透露角色的所有設定，令配樂只能作為觀眾詮釋角色內心世界的提示。

Mike Orange直言《歎息橋》劇情較複雜，過程中要當成電影配樂創作：「今次劇情冇以往嘅電視劇咁直接，過往嘅電視劇都好難攞嚟參考。《歎息橋》係好難用重複嘅音樂交代成個故事，唔係話喺個音樂庫揀首歌出嚟就搞掂。因為今次要帶出同一件事喺唔同角色出發嘅視點，所以真係要當做一個長篇電影咁做。」

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