湯寶如先係《酒紅色的心》原唱？　譚詠麟當年用一招爭贏經典金曲

寶麗金唱片今年50週年，後來經歷樂壇的變化，成為了現時的環球唱片。曾出產多位樂壇巨星及音樂作品，今年亦隆重其事，在網上舉行全球性的《寶麗金50週年 半世紀的新世紀 記者會》，並邀請了一眾寶麗金歌手出席，包括譚詠麟、鍾鎮濤、雷安娜、露雲娜和湯寶如。記者會上除了首播紀念串燒歌《Stars on PolyGram 50》外，也宣布今年將推出Polygram 50 紀念彩膠唱片，而11月將舉行Polygram 50音樂會。

寶麗金唱片今年50週年，今日舉行網上記者會，邀請全球媒體在線採訪。（資料圖片）

記者會上，「01眾樂迷」問到各個歌手，在樂壇百花齊放的年代，寶麗金作為業界龍頭之一，競爭是否特別激烈？眾人坦言雖然即使寶麗金就像一個大家庭，互相也非常友愛，不過在搶歌方面則特別印象深刻，尤其翻唱日本作品在當時是樂壇主流，不少知名日本歌手的歌曲，也是眾人必搶目標。

湯寶如大爆：「我嗰時好鍾意《酒紅色的心》，點知就畀譚校長唱咗。公司啲人唔肯畀我，仲話譚詠麟唱一定紅！」結果《酒紅色的心》的確成為當年的大熱作品，更是廣東歌經典之一，不過事隔多年，譚校長這時才晃然大悟：「原來你想揀先㗎？你早啲同我講嘛！」譚校長直道：「當年我玉置浩二熟，每次佢嚟香港我都帶佢食火鍋，所以首歌好自然就畀咗我。」湯記只好笑言：「當時我仲係新人，點同你爭呀！」

玉置浩二《酒紅色的心》當年大受歡迎，來到香港後被譚校長翻唱，同樣掀起大熱。（資料圖片）

B哥哥鍾鎮濤亦插嘴：「當年爭歌嘅競爭大到培養咗我出嚟，因為我係一個唔識爭嘢嘅人，好多時候要出碟，我都攞唔到自己最鍾意嘅歌。整整下我就開始逼自己寫歌，每隻碟都有原創歌曲，所以慢慢就成為咗創作歌手。」