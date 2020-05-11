【我們的音樂時代】郭富城曾被批只懂跳舞　雷頌德一首歌幫手洗底

TVB J2音樂節目《我們的音樂時代》近日播出第二集，主持許文軒找來廣東樂壇另一位重要人物訪談，曾於90年代幫多位歌手成功改變歌路，連郭富城、黎明、陳慧琳在樂壇上的成就也是靠他一手奠定，這個人就是Mark Lui雷頌德。師承黃霑的Mark Lui，最初入行時首先接觸的是電影配樂，後來進入唱片行業擔任A&R，職業生涯也不是一帆風順，Mark Lui坦言：「最初唱片公司唔相信我作嘅歌。」直至他遇上郭富城，才開啟了他職業生涯的高峰。

最新一集《我們的音樂時代》中，主持許文軒找來了雷頌德訪談。（資料圖片）

雷頌德曾出產多首膾灸人口的作品，頒獎台上總不缺他的身影

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1995年，小美主動邀請Mark Lui為郭富城做碟，雖然當時唱片公司並未認定Mark Lui的作曲能力，不過由於小美關係，他的作品終於順利被採用：「因為同郭富城合作，決定權係喺小美身上，唔係唱片公司，選擇咩歌係由小美話事，所以我向佢介紹我嘅歌，慢慢我先開始有資格喺唱片公司入面寫歌。」

當年Mark Lui為郭富城寫了《純真傳說》、《強》等作品，一炮而紅，其實雷頌德更因當年與郭富城的合作，而成為了「樂壇洗底王」。他憶述當時幫城城做碟的經歷：「其實當時四大天王都紅咗一段時間，而四位都遇上一啲阻力，例如Aaron當時有聲音評價佢只識得跳舞，對佢嚟講呢個並唔係一個好高嘅評價，而佢亦想省靚自己招牌，令自己再上一層樓。」於是《純真傳說》的出現，除了舞蹈外，音樂性亦顯得更為豐富，為郭富城帶來樂壇各大獎項。

1995年雷頌德為郭富城作曲的《純真傳說》，為Aaron拿下當年不少獎項。（影片擷圖）

雖然《純真傳說》及《強》也大受歡迎，不過在《純真傳說》這張專輯後，雷頌德便再沒有為郭富城造歌，反而轉投到另一位四大天王黎明身邊，成為了多年的好拍檔。多年來，或許樂迷會奇怪，為何Mark Lui會幫黎明而不再為郭富城造歌？其實同時幫兩位四大天王造歌也一樣可以，到底是否二人間發生了什麼事情？事隔多年，Mark Lui這樣答：「係我笨，我當年唔知佢哋四大天王嘅關係點啦，但市場上佢哋一哋係競爭者，整個樂壇都係擺佢哋四個出嚟鬥。其實喺我幫Aaron造歌嘅時候，黎明經理人都已經搵過我，不過當時我推咗，因為我覺得四個只能做一個，冇理由食幾家茶禮。後來Aaron嗰邊冇搵我造歌，我先再答應幫Leon造。」而與黎明合作的初期，Mark Lui與Leon又有一個共同目標，便是為他改變形象，因為當時大家對Leon的印象太偶像派，故此Mark Lui為他造了一首《情深說話未曾講》，再度為他的實力帶來肯定，「樂壇洗底王」實在實至名歸。