你看不到的「衛詩X馮允謙」　完騷喪Jam　John Mayer係共通語言？

上星期三（13/5）衛詩與馮允謙首度在《香港01音樂會》當中合作，除了個人作品外，又合唱了Lady Gaga和Bradley Cooper的《Shallow》，雖然是首次幕前合作演出，不過二人一見如故，其實全因平時透過音樂而結緣。音樂會當日，他們皆表示不滿意：「完全唔夠喉，我覺得我哋可以做多啲合唱歌，因為我哋啱啱先發現原來我哋把聲好夾！仲有John Mayer啲歌都未唱。」

二人首次合作演出，音樂會原定歌單只唱5首作品，但二人一見如故，完Live後Jam歌。（陳順禎攝）

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Jill和Jay分別也有自己的孖生姊弟，他們坦言四人一起合作也未嘗不可，Jay又笑言最初認識Janice和Jill時未能分清她們：「因為佢哋真係太似，所以有時見到都唔Sure邊個先係Jill。而家就分到，因為Janice長頭髮，Jill就短頭髮，佢哋兩個比我同我細佬更似樣，反而聽聲就容易分清楚。」

Jay和Jill各自也有自己的孖生姐弟，Jay坦言最初分不出衛蘭和衛詩。（陳順禎攝）

近日馮允謙為衛詩新歌《分手第二天》擔任作曲人，他們笑言創作過程吹水多過做嘢：「成首歌15分鐘已經寫起，其他時間都係傾計、搞笑，因為我哋平時都會whatsapp傾下計，之前都諗過一齊做cover，不過最後都係搞唔成，所以今次一合作就好快手。」提起二人最初相識的經過，衛詩表示認識馮允謙全因姐姐衛蘭：「4年前家姐提起馮允謙個名，佢問我識唔識得Jay Fung，佢真係好唱得！之後我就開始留意Jay Fung。」合作過程中，他們又有趣事發生：「咁啱我哋都唔識中文，大家都係寫拼音歌詞，但佢啲拼音同我啲拼音完全唔同，所以我又睇唔明佢啲譜，佢又睇唔明我啲譜。」