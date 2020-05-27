卡拉OK有望正式復業　5首必點K歌等足59日終於可以唱

早前政府指卡拉OK可有條件開放，雖然繼續提供餐飲服務，但禁止在場內點歌及播歌。昨日（26/5）政府宣布進一步放寬限制措施，其中卡拉OK有望在星期五（29/5）重開，對喜歡在K房一展歌喉的樂迷而言絕對是一件好消息。當收到身邊好友唱通宵K的邀請，你的腦海中又會否馬上想起這5首歌？

等咗咁耐，終於有得唱返夠本啦！（資料圖片）

林家謙 – 下一位前度

在卡拉OK關閉的日子，林家謙在YouTube頻道為喜歡唱K的歌迷提供「福利」，除分別以男key及女key上載《拼命無恙》試唱片，更發布《下一位前度》KTV版，讓Fans隨時在家「拼命唱」。雖然在家已經唱得過癮，但在K房點唱，必然有另一種感覺。

林家謙更在YouTube上載《下一位前度》KTV版，讓Fans在家都能一展歌喉。（資料圖片）

JUDE – 零分

要數近期大熱K歌，絕對非《零分》莫屬。歌曲雖然已在各卡拉OK上架，但礙於疫情影響，樂迷無法在K房試唱。雖然不少人已經迫不及待，紛紛自行翻唱，而JUDE更拍片教大家用結他伴奏《零分》，但K迷最期待的依舊是在原聲帶伴奏下翻唱。

JUDE曾拍片教Fans用結他伴奏《零分》。（影片截圖）

陳奕迅 - 浮誇

除了是與朋友聯誼的地方，卡拉OK亦是練習歌喉的好去處，因此不少人都會點播部分較高難度歌曲，一嘗飆高音的滋味。而《浮誇》含大量真假音轉換，是陳奕迅高難度作品之一，不過樂迷的指定動作，當然是歌曲最後的尖叫。

《浮誇》唱到最後全場尖叫，已經是K迷指定動作。（影片截圖）

黃明志 - 泰國情歌

香港樂迷主要收聽華語、歐美及日韓流行音樂，不過身邊總有好友希望為這次聚會的歌單帶點不一樣，挑戰外語歌就是上策。黃明志的《泰國情歌》在普通話歌詞中加插泰文，加上輕快節奏，正好讓樂迷在唱K同時學習泰文！

談到黃明志，大部分人都聯想到《泰國情歌》。（影片截圖）

古巨基 - 勁歌金曲2-情歌王

唱到最後，相信大家都不忘點一首串燒歌，不但能一次過唱到自己心愛的歌，更可以趁機比原定時間多長至少5分鐘。最經典的串燒歌要數林子祥的《10分12吋》，在9分46秒內湊合20首經典金曲。不過說到CP值最高，一定是長達12分38秒的《勁歌金曲2 - 情歌王》。