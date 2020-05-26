【Chill Club推介】ViuTV講得出做得到　播TVB主題曲突顯公信力？

ViuTV音樂節目《Chill Club》開播半年，漸漸累積一定聲勢，甚至每星期播出時也有樂迷在各大討論區熱討。早前ViuTV舉行記者會宣布延伸製作《Chill Club 推介》及《Chill Club推介榜》，推介本地最新派台作品，明顯亦是硬撼TVB《勁歌金曲》及《勁歌金榜》的策略之一。「01眾樂迷」記者訪問ViuTV製作部副總裁金廣誠時，對方曾表示不介意播放TVB及星夢旗下作品，更示意曾發邀請信，希望對方能參與，可惜未獲回覆。

早前ViuTV舉行記者會，除了宣布推出《Chill Club推介榜》外，高層金廣誠亦表示有意舉行樂壇頒獎禮。（陳志嵐攝）

昨日（25/5）首集《Chill Club推介》終於播出，一連推介五首派台作品，包括林家謙《一人之境》、ERROR《我們很帥》、馮允謙《愛斯基摩人之吻》、麥浚龍&林嘉欣《字典 與 聖經》以及莫文蔚《呼吸有害》。驟看之下，這5首推介相當「正路」，不過仔細留意就會發現驚喜，ViuTV果然言出必行。事關在節目中最後推介的一首作品《呼吸有害》，其實是TVB熱播劇集《飛虎之雷霆極戰》的香港區主題曲，雖然莫文蔚並不是星夢歌手，而《呼吸有害》亦非星夢旗下作品，不過ViuTV敢於推介友台熱播劇集的主題曲，實在令人無可訾議。

首集《Chill Club》播放了TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》主題曲，莫文蔚《呼吸有害》的原裝MV。（影片擷圖）

《飛虎之雷霆極戰》雖然是邵氏及優酷的出品，不過亦有很多熟悉的臉孔

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ViuTV曾示意推介榜的下一步希望能成功舉行頒獎禮，畢竟在香港要舉行一個新的頒獎禮，公信力亦是相當重要的一環。現行不少頒獎禮被形容為小圈子遊戲，事關太多唱片公司關係上的掣肘，令樂迷認為結果未必是最公正，今次ViuTV率先作出好示範，雖然未知下一步會否推介星夢的作品，不過的確顯示出《Chill Club推介》對公信力的重視，亦表現得相當大方。希望ViuTV在往後的推介榜中，也能保持這種公正做法，避免落入「親生仔有優待」的圈套當中。

重溫《Chill Club推介榜》記者會上的盛況