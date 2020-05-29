【周遊記】突襲五月天東京演唱會後台　周董借魔術取代阿信變主唱

周杰倫（周董）與好友主持的Netflix實境節目「周遊記」，最後一集帶團隊突擊五月天東京演唱會後台！

魔術師陳冠霖現場施展新招，將五月天專輯《自傳》唱片封面的主唱阿信變成周杰倫，現場爆笑證實主唱「換人做做看」的傳言。怪獸搞笑直誇新主唱「變帥很多耶！」惹得阿信呷醋追問：「什麼意思？」

除了陳冠霖的新魔術外，周杰倫也秀了一段近距離魔術連環秀，拿出啤牌讓阿信寫字，阿信在撲克牌撩哥寫下「We love Jay」，被周杰倫笑虧：「原來五月天滿感性的」，沒想到啤牌一翻開竟變成阿信出道早期的超萌西瓜頭青澀照，讓阿信直呼：「怎麼是這一張？」看到周杰倫連續施展魔術神技、驚艷全場，五月天笑說：「準備演出前看到他還真的有被嚇到，現場施展魔術震撼我們，果然是哥中之哥！」

節目錄影時適逢萬聖節，周杰倫也再現過去電影作品的經典！他在東京街頭體驗小型頹物，轉彎時興奮大叫：「來了！秋名山甩尾是吧！」重現在電影《頭文字D》中的飆風英姿；而參加變裝遊行時，化身為過去主演荷李活大片《青蜂俠》中「加藤」一角，帶領魔術師陳冠霖、蔡威澤來到涉谷街頭進行街頭魔術的人氣對決，沒想到周董卻被認出，被粉絲全面包抄導致錄影要嗌Cut，也見證周杰倫的超高人氣。節目將於本周六晚上10點於Netflix上架。

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