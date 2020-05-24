周杰倫被網民批評彈琴唔勁：編曲好垃圾，啲chord係公廁chord

周杰倫每逢新歌一曲必然成為網民焦點，對樂壇的影響力亦毋庸置疑，但其創作及演繹風格在樂迷心中卻仍然好壞參半。雖然他不時在演唱會中自彈自唱，但近日有網民在討論區貼文質疑周杰倫鋼琴演繹及編曲技巧不高，隨即引來其他網民熱烈討論。

有網民在討論區貼文，稱自己已學過鋼琴十多年的他質疑周杰倫鋼琴實力。（網上截圖）

有一位網民稱自己學琴已有十多年，認為周杰倫的音樂造詣言過於實，對讚賞他的樂迷感到無奈：「無奈社會上唔識音樂嘅係大多數，搞到周杰倫上咗神台。事實上佢鋼琴根本唔勁，呢種情況都幾有趣，難為我哋辛苦學琴十多年，聽到啲人喺度吹奏周杰倫。」亦有網民質疑周杰倫的編曲能力：「佢啲編曲好垃圾，方程式一式一樣，拎啲chord係公廁chord，洗腦型。」

其他網民隨即反駁，指周杰倫音樂底子無用質疑，更指將一名創作歌手的琴藝與專業演奏家比較並不公平。有網民亦指：「雖然周杰倫明顯對自己手鋼琴有自信，但唔覺得有人吹奏周杰倫嘅鋼琴造詣。」

雖然仍有部分樂迷對其唱腔仍有保留，但大部分網民對他的創作風格一致讚好。（視覺中國）

+ 10 + 9 + 8

其實周杰倫的創作能力從兒時學習鋼琴已經慢慢培養。他自4歲起已開始學鋼琴，高中時更因擅長鋼琴而被音樂課取錄，主修鋼琴的他當時已考得專業演奏級，而副修的大提琴亦達到9級水平。加上擁有絕對音感，即使他在創作時不斷重複常用的和弦，其作品仍能透過和音及獨特唱腔唱得街知巷聞。周杰倫的音樂才華不但吸引陳奕迅，邀請他為自己寫歌，更先後得到「四大天王」劉德華、張學友、黎明及郭富城等前輩公開讚賞，可見他對樂壇的影響力。