樂壇核數師｜Dear Jane《銀河修理員》連升3級成903冠軍歌

「樂壇核數師」正式登場！香港樂壇除原有的商台「903專業推介」、港台「中文歌曲龍虎榜」、新城「勁爆本地榜」及TVB「勁歌金榜」外，今個星期起更有ViuTV「Chill Club推介榜」。「01眾樂迷」將為讀者盤點五大樂壇流行榜動向，今日率先分析2020年第22周樂壇流行榜成績。

先看本周「903專業推介」，Dear Jane《銀河修理員》上升3級成為冠軍歌，這首歌先後在第17周及第20周成為「中文歌曲龍虎榜」及「勁爆本地榜」冠軍歌，意味他們在2020年的第一首派台歌已經是三台冠軍歌，但歌曲仍未打進兩個電視台流行榜。在華納唱片旗下作品因版稅風波而絕跡TVB的前提下，《銀河修理員》要挑戰成為第一首五台冠軍歌已經是不可能，且看歌曲往後能否順利打入「Chill Club推介榜」，力爭成為Dear Jane第一首四台冠軍歌。

《銀河修理員》是Dear Jane在2020年第一首三台冠軍歌。（MV截圖）

不過今個星期最大焦點莫過於全新「Chill Club推介榜」，每周ViuTV製作部及《Chill Club》台前幕後投票選出10首上榜的本地熱播新歌，其中莫文蔚（Karen）《呼吸有害》佔據第3位。這首「中文歌曲龍虎榜」第20周冠軍歌，今個星期在「903專業推介」上升3級至第4位、在「勁爆本地榜」更躍升11級至第6位。不過最令樂迷費解的是，這首TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》的香港區主題曲，至今仍未在「勁歌金榜」上榜。

《呼吸有害》先後打入四大樂壇流行榜，獨欠「勁歌金榜」。（MV截圖）

其實「勁歌金榜」在劇集歌上榜方面亦呈滯後現象，劇集歌普遍在劇集播放後兩周才能打入「勁歌金榜」。例如《機場特警》雖然在3月30日首播，但由鄭俊弘主唱的主題曲《血淚的磨練》要等到4月18日（即第16周）才上榜；而《法證先鋒IV》在2月17日首播，但菊梓喬主唱的片尾曲《我不是她》亦要到3月7日（即第10周）才上榜。當然滯後情況亦有例外，《降魔的2.0》在5月4日首播，而胡鴻鈞主唱的主題曲《凡人不懂愛》就率先在5月9日上榜。《飛虎之雷霆極戰》在5月18日首播，按照目前滯後現象推測，《呼吸有害》或會在下周上榜。

本周「903專業推介」Top10：（按圖放大）（網上圖片）

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本周「勁爆本地榜」Top10：（按圖放大）（網上圖片）

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本周「中文歌曲龍虎榜」Top10：（按圖放大）（網上圖片）

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本周「勁歌金榜」Top10：（按圖放大）（網上圖片）

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本周「Chill Club推介榜」Top10：（按圖放大）（網上圖片）