薛凱琪回歸華納頭炮《南昌街王子》　黃偉文歌詞走出童話擁抱現實

薛凱琪（Fiona）今年重返華納唱片，盼在2021年開紅館個唱。她近日推出新歌《南昌街王子》為回歸華納打響頭炮，這首歌由黃偉文（Wyman）執筆填詞，為Fiona的童話系列劃上句號。MV中穿插不同場景，同樣讓樂迷憶起Fiona過往以童話故事為主題的佳作。

有Fans用畫作記錄Fiona從出道作《XBF》到近日《南昌街王子》的形象。（薛凱琪Instagram圖片）

Wyman近日在社交平台解釋歌詞大意指：「有種成熟，叫做走下南瓜車，不找獨角獸。因為人長大了，你終於明白，冇雷公咁遠的奇洛李維斯，不如實在有揸手的（乙明邨或般含道或小西灣或）南昌街王子！」Wyman為薛凱琪作品填詞已有18年，過往一直有以童話為主題的作品，不過他有感人長大後需要往前看，決定以《南昌街王子》作為Fiona童話系列最後一首歌。但Fiona笑指：「我知道你說過此後是人生另一章節，但當我六十歲還在唱的時候可不可以再寫一個關於老人家的童話給我回憶一下。求求你！」

《南昌街王子》將會是最後一首Fiona童話系列的作品。（《南昌街王子》MV截圖）

MV同樣充滿童話元素，與過往名作互相呼應。例如在Fiona的書桌，櫃桶中遺留把時鐘畫錯的痕跡，讓人聯想到灰姑娘的情節，亦與《南瓜車》內容有關。不過樂迷最留意的，或許是Fiona珍藏的信件。在MV初段，紙上出現「實在沒有用情願不怕面紅」、「才年年月月晚晚朝朝密密寫信」等字句，後來信件上款寫著「親愛的K先生」，正是《奇洛李維斯回信》的情節。

Fans一看到「K先生」，就會想起《奇洛李維斯回信》。（《南昌街王子》MV截圖）