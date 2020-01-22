薛凱琪宣佈回巢簽約華納　希望最遲2021年開紅館個唱

Fiona薛凱琪自2018年與太陽娛樂完約後，近年傾向個人服裝事業，淡出樂壇一段小時間。踏入2020年，薛凱琪的唱片合約終於有著落，今日她在電台節目《叱咤樂壇》上宣佈將會「返娘家」，與華納唱片再簽歌手約，更明言自己希望最遲在2021年開紅館個唱！

2003年出道，當年薛凱琪正正便是簽約華納，曾推出《XBF》、《奇洛李維斯回信》、《男孩像你》、《糖不甩》、《下次下次》等大熱作品，更與不同男歌手合作過各類型的K房必點合唱歌，包括與周國賢合唱《目黑》，又與方大同合作《四人遊》、《復刻回憶》等多首作品。

今日接受《叱咤樂壇》訪問，薛凱琪宣佈將返回娘家，再度簽約華納。 (影片擷圖)

近年薛凱琪專注在時裝事業，推出自家品牌SPIRITUNUS

+ 7 + 6 + 5

事隔8年再度簽約華納，Fiona表示已有不少作品準備推出，因為早在去年8月已開始簽約程序，在新年過後希望可以盡快開始錄歌。Fiona坦言：「其實未返娘家之前，有時同舊同事傾計佢哋都好有心，話有啲歌好啱我。直到我返到嚟，之前大家喺腦海裡面好多想法終於可以實行。」她又笑言：「因為份約有15個一千萬，所以都簽得比較耐。」

今次回巢，深信薛凱琪將會相當忙碌：「香港華納會做廣東歌，同時北京華納又會做國語歌，所以今次返娘家好似有兩個阿娘咁。」Fiona又提起離開華納的一段時間：「雖然我離開咗，但當時都會繼續同熟嘅歌手傾下計，有時見到佢哋啲歌做得幾好都會心郁。例如以前Shiga、柏豪，而家嘅Dear Jane，我都覺得佢哋嘅A&R做得好。」