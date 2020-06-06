Swing隔9年出新歌唱泰文？　轉玩MK情歌迎合市場超離奇

由Eric Kwok及Jerald組成的Swing多年前已正式解散，二人主力退居幕後，仍然是廣東樂壇當中的中流砥柱，近年分別為陳奕迅、麥浚龍、謝安琪等歌手創作，屢獲好評。近日在音樂串流平台Apple Music上，竟然見到Swing推出新歌，不過多年沒出新作，一出竟然是泰文歌，難道是多年來本土市場對他們的打擊，令他們轉投被譽為下一個潮流的泰國市場？

在Apple Music中搜尋SWING，會發現一首2020年3月推出的泰文歌。（網絡擷圖）

原來一切也只是誤會一場，Apple Music由於系統出錯，將泰國另一隊同樣叫SWING的樂隊新歌，分類到香港的SWING單曲歌單底下。就連Eric Kwok本人看到後，也禁不著要在IG上澄清：「我們沒有推出新歌，也從來沒有泰文歌，Apple Music請修好它。」

連Eric Kwok見狀也立刻在IG上澄清。（網絡擷圖）

曾接受「01眾樂迷」訪問，Eric Kwok表示Swing由2000年出道至今已習慣了沒有鼓勵、沒有Likes，他們亦從來沒怪過樂迷：「唔怪佢哋，正常嘅，因為我哋啲嘢太前衛。」泰國一直被視為繼韓國後下一個潮流重心，難怪今次Apple Music擺烏龍後，不少樂迷也到Eric Kwok的IG笑言：「你哋可以試下唱泰文歌。」說不定當地對音樂的接受程度比香港更高。

而Apple Music裡被分類錯誤的歌曲，其實是來自泰國一隊叫SWING的樂隊，簽約於泰國一間叫Color Room的唱片公司，放在香港SWING單曲中的歌曲《ขอนับหนึ่งใหม่》，中文譯名為《讓我們再數一遍》，其實風格跟香港的K歌頗為相似，也是大路的搖滾情歌，撇除語言問題，應該也能迎合香港普遍口味。