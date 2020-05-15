【眾故事】Eric Kwok做葉佩雯監製竟然好harsh：佢嬲到掉耳筒唔唱

Eric Kwok(郭偉亮)在上集眾故事提過，他「貼中」過不少大熱作品，但卻「貼唔中」Swing的作品，他笑言：「因為我哋啲嘢太前衛，哈哈！」維基上對他的介紹中寫到：「他對香港流行音樂水準感到失望，決定日後回港，以自己的作品去改變香港樂壇的頹風。」但他本人卻如此回應：「我應該冇講到『失望』嘅，我覺得係我啲嘢更加好咁囉，仲自大！哈哈！」

攝影：梁碧玲

【01眾故事】Eric Kwok唔怪聽眾唔識欣賞Swing：我哋啲嘢太前衛

Eric Kwok從小就立志當音樂人，不過父親擔心他無法糊口，所以要他考取股票經紀牌照。(梁碧玲攝)

+ 5 + 4 + 3

雖然對住老婆有時會火爆，不過今次Eric Kwok新歌《RIPBOY》與葉佩雯拍住上，尤其在MV拍攝、剪接方面兩人合作無間，難怪他滿意地說：「從未試過有一個MV，或者一首歌咁Eric Kwok！」。《RIPBOY》選擇以滑雪為主題出於Eric Kwok的興趣，他早兩、三年開始愛上花式滑雪，一次不慎跌斷左手但他卻笑說：「對我嚟講，整親隻手冇得滑雪係慘過冇得做音樂！」

今次《RIPBOY》MV沒有龐大製作團隊，連同Eric Kwok本人及太太只得幾個人一起製作，他說：「做到個MV係好開心，做唔到係應該㗎，哈哈！」整個製作時間歷時接近一年，在香港樂壇來說是非常奢侈。加上今次是他首次全方位包辦一首歌，曲、詞、編、監、MV拍攝、剪接全部都有參與，而且他更會聽足老婆意見，視對方為「大大監製」，對於歌曲的滿意程度，他說：「其實好好玩，停唔到呀！尤其剪片嗰陣，睇到第二萬幾次嗰陣都未厭，咁就知道隻歌都OK！」